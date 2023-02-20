Второй эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции

Международное сотрудничество, Общество
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В трех регионах Турции силами спасателей МЧС РК были спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

Фото пресс-службы МЧС РК

Второй эшелон казахстанских спасателей, работавших над ликвидацией последствий разрушительного землетрясения в турецком городе Нурдагы, благополучно вернулся на родину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК приземлился в аэропорту Астаны. Их ждали родные, друзья и коллеги. Министр по ЧС Юрий Ильин и чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Уфук Экиджи (Ufuk Ekici) лично встретили спасателей и поблагодарили каждого из них за проделанную нелегкую работу, а также назвали их действия профессиональными, героическими и результативными.

Первый эшелон казахстанских спасателей вернулся из Турции вчера, 19 февраля. Борт с группой спасателей и врачей Центра медицины катастроф МЧС РК, работавших над ликвидацией последствий землетрясения в турецком городе Газиантеп, приземлился в аэропорту Алматы. Их также торжественно встречали родные, друзья и коллеги.

Напомним, по поручению главы государства 7 февраля силы и средства спасательных подразделений, в том числе техника, медики Центра медицины катастроф и кинологические расчеты МЧС Казахстана, одними из первых направились в Турцию двумя эшелонами и приступили к проведению поисково-спасательных работ на самых сложных разрушенных объектах.  Группу казахстанских спасателей возглавил первый вице-министр по ЧС Ибрагим Кульшимбаев.

С начала проведения поисково-спасательных работ в трех регионах Турции силами спасателей МЧС Казахстана были спасены 7 человек. Извлечены тела 88 погибших, в том числе 10 детей.

Медики Центра медицины катастроф МЧС Казахстана круглосуточно оказывали квалифицированную медицинскую помощь пострадавшим. Всего за весь период работ оказана медицинская помощь более 200 местным жителям и спасателям, в том числе почти 30 детям.

У местных жителей превалировали заболевания, связанные с острой реакцией на стресс, переохлаждение, респираторные заболевания, также различные травмы. Медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля стал своего рода пристанищем для родственников пострадавших, которые ожидали результатов поисков. Данный модуль использовался и в качестве пункта обогрева для людей, оставшихся среди разрушенных зданий.

Вместе с тем, по поручению президента в Турцию была направлена гуманитарная помощь. В зону стихийного бедствия переданы палатки, обогреватели, теплая одежда и другие предметы первой необходимости, предназначенные для оказания помощи пострадавшим. Общий объем гуманитарной помощи 55 тонн. Гуманитарный груз отправился авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

По согласованию с Кризисным центром ликвидации последствий землетрясения AFAD Турецкой Республики поисково-спасательные работы силами МЧС Республики Казахстан на всех объектах завершены, группировка сил возвращается в пункты постоянной дислокации - в Астану, Алматы, Акмолинскую и Карагандинскую области.

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