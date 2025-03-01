Быть ли боксу олимпийским видом спорта?

Напомним, что МОК в 2019 году приостановил членство Международной ассоциации бокса (IBA) – главной боксерской организации планеты из-за конфликта по вопросам управления, финансов, судейства и этики. И в результате IBA не участвовала в организации квалификационных и олимпийских соревнований в Токио-2020 и Париже-2024. Более того, все еще стоит вопрос о полном исключении бокса из Олимпийских игр (например, в рамках летних Игр в Лос-Анджелесе-2028). А ведь история этого вида спорта уходит корнями в самое начало олимпийского движения, во времена Древней Греции. IBA, конечно же, не согласна с решением МОК и вначале обжаловала его в Спортивном арбитражном суде (CAS), а после отклонения жалобы продолжает оспаривать данное решение в Федеральном суде Швейцарии.

В это же время несколько стран (США, Великобритания, Германия, Нидерланды, Швеция и Филиппины) на фоне противоречий между МОК и IBA организовали новую международную боксерскую организацию – World Boxing, одним из руководителей которой является наш соотечественник и нынешний президент Национального олимпийского комитета Казахстана Геннадий Головкин.

Однако это привело к еще большим проблемам, так как IBA и World Boxing теперь существуют параллельно, и многие страны вынуждены решать, чью же сторону занять. При этом некоторые национальные федерации (в том числе и Казахстан) приняли соломоново решение: участвовать в турнирах под эгидой сразу двух организаций до окончательного решения вопроса.

Признание World Boxing МОК оправдывает тем, что сейчас в эту организацию уже входят 78 нацио­нальных федераций пяти континентов, а также созданы четыре континентальные конфедерации. Также отмечается, что именно эта организация соблюдает наибольшую честность в состязаниях, эффективно борется с коррупцией. Она признана CAS, получила статус участника Всемирного антидопингового агентства (WADA), полностью выполнила контракт Международного агентства тестирования (ITA) и многое другое.

Что же это дает Казахстану, который является в боксе одним из признанных мировых лидеров, но в последние годы сталкивается с некоторыми странными решениями именно со стороны IBA на международных состязаниях? Уже заметно, как после создания World Boxing и появления в его руководстве легендарного казахстанского боксера меняется к нам отношение. Но самое главное, что теперь у боксеров есть все шансы не затеряться в много­образии мировых видов спорта, для большинства из которых мерилом стало именно участие в Олимпийских играх – самых масштабных и авторитетных состязаниях. Для этого теперь осталось малое – получить официальный допуск на летние Игры 2028 года.