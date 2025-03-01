Быть ли боксу олимпийским видом спорта?
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На этой неделе в отношении одного из старейших и самых популярных видов спорта – бокса – были приняты довольно важные решения. Вначале Альянс независимых признанных видов спорта (AIMS) провел внеочередную онлайн-ассамблею, во время которой прошло официальное оформление Международной федерации бокса (World Boxing) в ряды этой организации. А на следующий день провел заочное заседание и Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК), который хоть и временно, но признал World Boxing.