Быть ли геологическому туризму в Казахстане?

Быть ли геологическому туризму?

Наверное, немало найдется тех, кто хотел бы воочию увидеть и восхититься богатствами наших недр.

С 90-х годов минувшего столетия в рамках движения по созданию геопарков, охватившего всю планету, такие уголки первозданного геологического ландшафта стали браться под особую государственную охрану.

И все же геопарк как понятие до сего времени остается малознакомым и непривычным для широкого круга людей. Между тем это территория, имеющая особый охраняемый статус, где наглядно раскрывается геологическая история Земли, формирования местных ландшафтов, образования пород и месторождений полезных ископаемых.

Обычно на этой территории в массовом порядке сохраняются также ископаемые останки доис­торических животных.

В геопарках, созданных в различных странах, практикуется проведение ознакомительных экскурсий, наиболее значимые места (геопункты) оборудованы пояснительными табличками. По специально проложенным маршрутам, оснащенным указателями и путевыми картами, могут передвигаться как пешие посетители, так и велосипедисты.

С 2002 года существует специальная программа под эгидой ЮНЕСКО по поддержке Всемирной сети национальных геопарков, служащей научно-просветительским и экологическим целям. К октябрю 2010-го при организации сформировался пул из 77 геопарков в различных уголках мира, отвечающих целям геотуризма.

Как выяснилось, энтузиасты геологического туризма есть и в нашей республике. Так, создать в Казахстане геопарк мечтает руководитель ТОО «Геоизыскания», Почетный геодезист РК ­Аллаберген Койшибаев. Причем его давняя мечта имеет конкретные очертания и даже адрес.

По словам геодезиста, оптимальным местом для геопарка на территории Казахстана может стать поселок Асу-Булак, что в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.

Еще в 1979 году там был создан Асубулакский геолого-минералогический заказник площадью в 26 квадратных километ­ров с регулируемым режимом хозяйст­венной деятельности, предназначенный для сохранения объектов, в данном случае геологических, государственного природно-заповедного фонда. Судьба заказника в Асу-Булаке была недолгой: он приказал долго жить в начале 90-х годов минувшего века.

– Почему выбор пал именно на эту точку на карте Казахстана? – задаю вопрос энтузиасту.

– Дело в том, что Восточный Казахстан сам по себе является кладовой полезных ископаемых, ведь не зря его справедливо называют Рудным Алтаем. Причем в окрестностях Асу-Булака залегают наи­более богатые пегматитовые породы (жильные, обогащенные минералами, – Прим. Авт.), – рассказал Аллаберген Койшибаев. – То есть речь идет о драгоценной «шкатулке» со свыше ста редкими минералами, которым более 250 миллионов лет. Вот только некоторые из них: горный хрусталь, аквамарины, турмалины разных цветов, апатиты, разноцветные граниты, розовые, кремовые полевые шпаты, альбиты и кварцы... Свои следы, так называемые чудские ямы и копи, здесь оставил древний человек эпохи бронзы.

Все это должно находиться в обозримой экспозиционной сфере для наших граждан, туристов. Кроме того, геопарк призван отражать историю деятельности человека. В качестве объектов для посещения могут служить отработанные месторождения, древние горные выработки. При геопарке будет создан соответствующий музей с коллекцией в сотни минералов. В общем, здесь туристов ждет масса интересного и познавательного. Конечная цель – популяризация геологических знаний.

Но и это еще не все! Объект может стать еще и учебно-производственной площадкой для студентов, обучающихся естественным наукам: биологии, археологии, палеонтологии, геодезии, геологии. Кроме того, обычно гео­парки прирастают мастерскими по обработке камня.

– Как знать, может быть, тес­ное знакомство молодежи с гео­логией даст республике нового Каныша Сатпаева, – делится надеждами автор идеи. – Такой человек казахстанской науке просто необходим, в особеннос­ти сейчас.

Почетный геодезист сообщил, что на сегодня ему удалось получить от государства для реализации своей идеи небольшой участок земли в Асу-Булаке.

Но, как это часто бывает, мечта о геопарке потребовала немалых финансовых вложений, которых у энтузиаста в наличии нет. Обращения же в разные инстанции пока не принесли нужного результата. Проект для многих не очень прозрачный и внятный, с точки зрения его пользы и актуальности для региона.

К тому же существует масса других, более востребованных и ждущих своего часа проектов – довод «железный», с которым трудно поспорить. И все же мечта о геопарке продолжает жить и, возможно, когда-нибудь будет воплощена.