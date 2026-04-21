Бюро Сената

В соответствии с планом 24 апреля состоятся парламентские слушания на тему «Развитие транзитного потенциала Казахстана» в рамках реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию».

Выступая на заседании бюро, Маулен Ашимбаев­ назвал укрепление транзитно-логистического потенциала задачей стратегического значения. Он подчерк­нул, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет этой отрасли особое внимание. Вместе с тем, по мнению спикера Сената, для трансформации Казахстана в мировой логистический хаб необходимы три составляющие – масштабные инвес­тиции, современная инфраструктура и эффективный государст­венный менеджмент. В этой связи предстоящие парламентские слушания должны стать площадкой для выработки конкретных решений в данной сфере.

– Как неоднократно отмечал Глава государства, развитие транзитного потенциала имеет важнейшее значение для нашей страны. Он должен стать одним из драйверов национальной экономики. Казахстану необходимо укрепить статус глобального торгово-логистического хаба. Для этого требуются масштабные инвестиции, качественная инфраструктура и эффективное государственное управление. В связи с этим в ходе парламентских слушаний крайне важно организовать содержательное и результативное обсуждение, – сказал Маулен Ашимбаев в ходе заседания бюро.

В течение недели также пройдут заседания профильных комитетов и совместные выездные встречи сенаторов с заинтересованными госорганами по вопросам повышения эффективности и реализации государственных социальных программ, а также механизма государственных заданий, деятельности кассационных судов по уголовным, гражданским и административным делам и другим направлениям.

Кроме того, члены бюро постановили на предстоящем заседании палаты рассмотреть Закон РК «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Респуб­ликой Казахстан и Международным валютным фондом касательно Регионального центра развития потенциала для Кавказа, Центральной Азии и Монголии». Его цель – укреп­ление национального институционального потенциала в области экономической политики и государственного управления. Также на заседании палаты сенаторы рассмотрят Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики о транзите военного имущества и персонала через воздушное пространство Республики Казахстан и Турецкой Республики».

Вместе с тем депутаты распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом.