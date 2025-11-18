В соответствии с планом мероприятий Сената в течение недели депутаты проведут ряд встреч с заинтересованными сторонами по вопросам правоприменительной практики при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей. На повестке также совместная выработка мер по совершенствованию механизмов раннего оповещения при ЧС, мониторинга природных и техногенных угроз, реализации климатических проектов и устойчивого развития.

Подчеркивая актуальность и важность рассматриваемых вопросов прежде всего для обеспечения безопасности граждан, Маулен Ашимбаев отметил необходимость продуманного внед­рения современных методов в области предупреждения и эффективного управления чрезвычайными ситуа­циями, внедрения зеленых технологий и перехода к низкоугле­родной экономике. В этой связи особое внимание должно уделяться охране рас­тительного мира и сохранению биоразнообразия.

Вопросы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в рамках реализации Послания Главы государства депутаты обсудят в контексте эффективности деятельности АО «Казахстанский центр индуст­рии и экспорта «Qazindustry» – национального института по развитию промышленности и внутристрановой ценности.

Вместе с тем члены бюро пос­тановили рассмотреть на заседании палаты Законы «Об объемах транс­фертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы», а также «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы».

Кроме того, сенаторы распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом.