Бюро Сената Парламент 18 ноября 2025 г. 3:31 11 Ольга Орлова На заседании бюро под председательством спикера Сената Маулена Ашимбаева депутаты определили повестку заседания палаты, запланированного на 20 ноября. Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В соответствии с планом мероприятий Сената в течение недели депутаты проведут ряд встреч с заинтересованными сторонами по вопросам правоприменительной практики при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных заседателей. На повестке также совместная выработка мер по совершенствованию механизмов раннего оповещения при ЧС, мониторинга природных и техногенных угроз, реализации климатических проектов и устойчивого развития. Подчеркивая актуальность и важность рассматриваемых вопросов прежде всего для обеспечения безопасности граждан, Маулен Ашимбаев отметил необходимость продуманного внедрения современных методов в области предупреждения и эффективного управления чрезвычайными ситуациями, внедрения зеленых технологий и перехода к низкоуглеродной экономике. В этой связи особое внимание должно уделяться охране растительного мира и сохранению биоразнообразия. Вопросы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в рамках реализации Послания Главы государства депутаты обсудят в контексте эффективности деятельности АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «Qazindustry» – национального института по развитию промышленности и внутристрановой ценности. Вместе с тем члены бюро постановили рассмотреть на заседании палаты Законы «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026–2028 годы», а также «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы». Кроме того, сенаторы распределили среди постоянных комитетов законы, ранее принятые Мажилисом. #Сенат #заседание #повестка