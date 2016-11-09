​Cближение – залог благополучия

Напомню, Международное десятилетие сближения культур с 2013 по 2022 годы было объявлено по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и утверждено Генеральной Ассамблеей ООН. В связи с этим по постановлению Правительства в Алматы открылся государственный музей «Центр сближения культур», который взаимодействует с ЮНЕСКО. Образованный в нашем вузе сектор в числе своих первых задач поставил тесное взаимодействие с новым государственным музеем и Ассамблеей народа Казахстана.
Сближение культур и диалог цивилизаций – историческая закономерность. А сегодня, в эпоху глобализации, этот процесс приобретает особую актуальность. Созданный в КазНПУ сектор сближения культур проводит свою деятельность по всем направлениям научно-педагогической деятельности по этой теме. Прежде всего ведется учебно-методическая разработка нового спецкурса «Актуальные вопросы сближения культур». Он включит в себя все необходимые программы, планы, силлабусы, учебные пособия.
Следующее важное направление – организация научно-практических, методических конференций, семинаров, заседаний «круглых столов» и презентаций по актуальным вопросам сближения культур. А также подготовка совместно с Ассамблеей народа Казахстана книги «Культура Казахстана под эгидой ЮНЕСКО». Новое издание посвящено достижениям Казахстана в области культуры, которые признаны достоянием человечества и включены в список Всемирного наследия и календарь значимых дат ЮНЕСКО. К слову, новая книга может стать путеводителем по культурным событиям и объектам Казахстана для участников EXPO 2017.
Воспитательный раздел деятельности сектора предусматривает широкий круг мероприятий среди студентов и молодежи по воспитанию казахстанского патриотизма, пропаганде ценностей «Мәңгілік Ел». Еще хочу сказать о новом проекте «Культура Казахстана под эгидой ЮНЕСКО», разработанного вновь созданным сектором.
КазНПУ уже представил его в Астане в Национальной академической библиотеке. Здесь в конце октября в честь 25-летия Независимости Казахстана состоялось заседание международного Центрально-Азиатского научно-экспертного совета, посвященного манифесту Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век: региональная идентичность и безопасность в Центральной Азии». Представление нашего проекта также прошло в Библиотеке Первого Президента РК – Лидера нации на международном форуме «Модель Нурсултана Назарбаева: 25 лет мира и согласия».
В проект «Культура Казахстана под эгидой ЮНЕСКО» включены значимые исторические даты и события нашей страны, которые будут изучаться в новом спецкурсе «Актуальные вопросы сближения культур». К примеру, это «Казахстанский путь», четко и последовательно рассчитанный Главой государства в Стратегии «Казахстан-2050» и Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ.
Говоря о новейшей истории, в проекте речь идет о становлении независимости Казахстана, политика которого вот уже четверть века демонстрирует неуклонное следование миру и согласию как внутри страны, так и на международной арене. Говорится и о таком важном шаге нашего государства, как беспрецедентный в мировой практике добровольный отказ от ядерного оружия и закрытие Семипалатинского ядерного полигона. Это решение снискало нашей стране и Первому Президенту Казахстана большой авторитет.
В проект вошло выступление Нурсултана Назарбаева «Великодушие каждой страны – залог благополучия планеты» на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда Казахстан стал полноправным членом организации. Нурсултан Абишевич озвучил тогда инициативы, которые нашли свое концентрированное воплощение в документе международного значения – Манифесте «Мир. XXI век». Следует подчеркнуть, что политика мира и согласия не сводится лишь к инициативам по сокращению вооружений и предотвращению войн. Она носит комплексный характер и включает в себя фундаментальную гуманитарную составляющую, культурное взаимодействие народов и государств. Все те идеи, которые легли в основу Международного десятилетия сближения культур.