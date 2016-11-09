​Cближение – залог благополучия

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Серик ПРАЛИЕВ, ректор Казахского национального педагогического университета им. Абая, академик НАН РК, доктор педагогических наук

Напомню, Международное десятилетие сближения культур с 2013 по 2022 годы было объявлено по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и утверждено Генеральной Ассамб­леей ООН. В связи с этим по постановлению Правительства в Алматы открылся государственный музей «Центр сближения культур», который взаимодействует с ЮНЕСКО. Образованный в нашем вузе сектор в числе своих первых задач поставил тесное взаимодействие с новым государственным музеем и Ассамблеей народа Казахстана.

Сближение культур и диалог цивилизаций – историческая закономерность. А сегодня, в эпоху глобализации, этот процесс приобретает особую актуальность. Созданный в КазНПУ сектор сближения культур проводит свою деятельность по всем направлениям научно-педагогической деятельности по этой теме. Прежде всего ведется учебно-методическая разработка нового спецкурса «Актуальные вопросы сближения культур». Он включит в себя все необходимые программы, планы, силлабусы, учебные пособия.

Следующее важное направление – организация научно-прак­тических, методических конференций, семинаров, заседаний «круглых столов» и презентаций по актуальным вопросам сближения культур. А также подготовка совместно с Ассамблеей народа ­Казахстана книги «Культура Казахстана под эгидой ЮНЕСКО». Новое издание посвящено достижениям ­Казахстана в области культуры, которые признаны достоянием человечест­ва и включены в список Всемирного наследия и календарь значимых дат ЮНЕСКО. К слову, новая книга может стать путеводителем по культурным событиям и объектам Казахстана для участников EXPO 2017.

Воспитательный раздел деятельности сектора предусматривает широкий круг мероприятий среди студентов и молодежи по воспитанию казах­станского патриотизма, пропаганде ценностей «Мәңгілік Ел». Еще хочу сказать о новом проекте «Культура Казахстана под эгидой ЮНЕСКО», разработанного вновь созданным сектором.

КазНПУ уже представил его в Астане в Национальной академической библиотеке. Здесь в конце октября в честь 25-летия Независимос­ти Казахстана состоялось заседание международного Центрально-Азиатского научно-экспертного совета, посвященного манифесту Нурсултана Назарбаева «Мир. XXI век: региональная иден­тичность и безопасность в Цент­ральной Азии». Представление нашего проек­та также прошло в Биб­лиотеке Первого Президента РК – ­Лидера нации на меж­дународном форуме «Модель Нурсултана ­Назарбаева: 25 лет мира и согласия».

В проект «Культура Казахстана под эгидой ЮНЕСКО» включены значимые исторические даты и события нашей страны, которые будут изучаться в новом спецкурсе «Актуальные вопросы сближения культур». К примеру, это «Казахстанский путь», четко и последовательно рассчитанный Главой государства в Стратегии ­«Казахстан-2050» и Плане нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институцио­нальных реформ.

Говоря о новейшей истории, в проек­те речь идет о становлении независимости Казахстана, политика которого вот уже четверть века демонстрирует неуклонное следование миру и согласию как внутри страны, так и на международной арене. Говорится и о таком важном шаге нашего государства, как беспрецедентный в мировой практике добровольный отказ от ядерного оружия и закрытие Семипалатинского ядерного полигона. Это решение снискало нашей стране и Первому Президенту­ ­­Казахстана большой авторитет.

В проект вошло выступление ­Нурсултана Назарбаева «Великодушие каждой страны – залог благополучия планеты» на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, когда Казахстан стал полноправным членом организации. Нурсултан Абишевич озвучил тогда инициативы, которые нашли свое концентрированное воплощение в документе международного значения – Манифесте «Мир. XXI век». Следует подчеркнуть, что политика мира и согласия не сводится лишь к инициативам по сокращению во­оружений и предотвращению войн. Она носит комплексный характер и включает в себя фундаментальную гуманитарную составляющую, культурное взаимодействие народов и государств. Все те идеи, которые легли в основу Международного десятилетия сближения культур.

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