Во исполнение поручения Главы государства Комитетом национальной безопасности принимаются системные меры по противодействию незаконному обороту оружия и боеприпасов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Фото: КНБ РК

С начала августа КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астана, Шымкент, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время «январских событий».

Изъято 12 автоматов Калашникова, 6 пистолетов, 15 ружей, 3 гранаты и более 500 единиц боеприпасов.

По указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Работа в данном направлении продолжается, добавили в комитете.