Чаевые и депозиты хотят запретить в кафе и ресторанах Казахстана

По словам главы Минторговли, владельцам бизнеса в сфере питания и развлечений такое решение не понравится, но тем не менее соответствующие поправки уже готовятся

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Запрет на принудительные чаевые и депозиты с посетителей в кафе и ресторанах страны планирует ввести Министерство торговли и интеграции. Об этом в интервью журналистам в Сенате сообщил глава Минторговли Арман Шаккалиев, передает корреспондент Kazpravda.kz

«Мы внимательно изучили законодательство. Если на входе в заведение есть публичная оферта, письменный текст, где изложены условия обслуживания, и вы, прочитав эту оферту, заходите, то вы даете согласие на такие условия. Я немного приоткрою наш инсайд: мы сейчас готовим изменения в правила нашей внутренней торговли. Мы считаем, что если услуги вам предоставляются, и в них уже «сидит» обслуживание, то никаких дополнительных поборов не должно быть», - сказал министр.

Арман Шаккалиев согласился с тем, что владельцам бизнеса в сфере питания и развлечений такое решение может не понравиться.