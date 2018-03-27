Часть данных может быть утеряна при введении электронного паспорта здоровья

Фото kazpravda.kz
Старые данные с бумажных карт пациента могут быть частично утеряны при внедрении электронного паспорта здоровья. Об этом сообщил генеральный директор Республиканского центра электронного здравоохранения РК Олжас Абишев в ходе совещания на тему цифровизации системы здравоохранения, передает корреспондент Kazpravda.kz
"Мы не можем сказать, что все записи будут оцифрованы на сто процентов, потому что либо бумага уже устарела, либо почерк сложно разобрать. Я думаю, что до конца года мы решим эту проблему. Снимки еще можно будет оцифровать, а вот назначения – проблематично. Мы думаем, как это сделать без потери данных", – сказал Абишев.
Он отметил, что формирование электронного паспорта здоровья будет проводиться в два этапа.
"Например, с этого года запустить запись в цифровом формате тех случаев, по которым будут обращения сейчас. На втором этапе мы хотим сделать оцифровку старых данных", – сообщил Абишев.