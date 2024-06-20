Чем опасна пищевая соль, рассказали эксперты

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По данным экспертов, есть несколько причин, почему важно контролировать потребление соли. Первая - высокое давление: потребление избыточного количества соли может привести к повышению артериального давления, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и других серьезных проблем.



Вторая - остеопороз: избыточное потребление соли может привести к потере костной массы и увеличить риск развития остеопороза, особенно у людей старшего возраста. И третья - почечные проблемы. Переизбыток соли в организме негативно отражается на работе почек, увеличивая риск развития заболеваний почек и других проблем с мочеполовой системой.

«Чтобы избежать негативных последствий черезмерного потребления соли, следует следить за своим рационом и снижать потребление соли до рекомендуемого уровня - не более 5 грамм в день. Вместо обильного добавления соли в пищу, желательно использовать специи, травы и другие приправы для улучшения вкуса блюд. Также стоит избегать употребления готовых продуктов, богатых солью, и обращать внимание на уровень натрия в продуктах при их выборе», - говорится в сообщении.

В центре отмечают, что забота о своем здоровье начинается с правильного питания, и контроль над потреблением соли играет важную роль в поддержании здорового образа жизни.

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