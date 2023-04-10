Чемпионат Азии по борьбе стартовал в Астане

Фото: пресс-служба МКС РК

В турнире принимают участие около 400 спортсменов из 22 стран, включая Казахстан, Китай, Японию, Индию, Монголию, Иран, Южную Корею. Ранее была опубликована программа соревнований.

В церемонии открытия ЧА приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ахролжон Рузиев, президент UWW Asia и Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Даулет Турлыханов.

Поддержать наших и иностранных борцов пришли сотни болельщиков, заполнивших трибуны Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, поделился впечатлениями глава МКС РК в своем аккаунте в Facebook.

После торжественного открытия чемпионата Оралов посетил тренировку нашей сборной и поприветствовал спортсменов.

«Борьба, неважно в каком виде, всегда была одной из наиболее популярных дисциплин в нашей стране, а соревнования подобного уровня еще больше способствуют ее развитию. В свою очередь, наше министерство и лично глава государства создают все условия для занятия борьбой как для совсем юных, так и для профессиональных спортсменов: открываются новые секции, залы и проводятся различные турниры, один из которых мы имеем честь принимать в нашей столице.

Я желаю казахстанским спортсменам достойного выступления на чемпионате Азии», – написал министр.