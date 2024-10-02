Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане

Спорт
63
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 5-12 октября 2024 года в Астане пройдет чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу и жиму лежа среди слабовидящих и незрячих спортсменов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: freepik.com

Это значимое событие впервые будет организовано в Казахстане и соберет сильнейших атлетов из разных стран. В соревнованиях примет участие 71 спортсмен из 9 стран: Казахстана, Грузии, Украины, Турции, Египта, Ливии, Чехии, Израиля и Кении. Всего ожидается прибытие 130 участников, включая тренеров, сопровождающих и судей.

Это первое мировое событие такого масштаба, проводимое среди слабовидящих и тотально незрячих спортсменов в Казахстане. Чемпионат станет важным шагом в поддержке инклюзии и развитии спорта для людей с ограниченными возможностями в стране.

Чемпионат проводится Казахстанской федерацией парапауэрлифтинга и Казахстанской ассоциацией спорта слепых при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и акимата города Астаны.

#Астана #Спорт #пауэрлифтинг

Популярное

Все
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Путь к «зеленому» будущему
Жезказган увеличит потребление питьевой воды из подземных источников
«Золотой человек» в Китае
В Астане прошел открытый турнир по боксу среди юношей
Сохранить чистоту языка
Цена родительской беспечности
Поддержание мира требует слаженности действий
Обычный насморк может привести к тяжелым недугам и даже к летальному исходу
Программа нового этапа экономического развития
Так торговать нельзя!
Социальное страхование: кто за что должен платить?
Нужен принцип справедливости и разумности
Досрочно снять пенсионные накопления обещали жителям юга
Вознаграждение в обмен на оружие
На дорогах – недоучки
Безбарьерная среда с… бордюрами
Идет по городу троллейбус-юбиляр!
Семь сел остались без жителей
Матчи пройдут в Линце и Алматы
В Атырау появится дендрологический парк
Схрон оружия нашли по маршруту кортежа Токаева в Туркестанской области
«Атомный» прирост. Почему в мире активно строят АЭС
Не столкнуться бы с тотальным дефицитом
Русская девушка с казахским менталитетом
Люди эвакуируются, школы закрываются: мощный ураган приближается к Флориде
«Нерушимое братство - 2024»: войска ОДКБ прибывают в Казахстан
Стали известны все четвертьфиналисты ЧМ-2024 по футзалу
В Атырау ТОО «Интаго Казахстан» освоило производство полиэфирных геосинтетических материалов
Ставки по кредитам в Казахстане пошли вниз
Астанинское дежавю
Вакцинация девочек против ВПЧ стартовала в Казахстане
Приучат ли тарифы к экономии?
Дайте бизнесу работать!
Казахстан занял 74-е место в глобальном рейтинге по индексу знаний
Реинкарнация туранских «больших кошек»
Полсотни жертв мопедов
Тонкое искусство выстраивания коммуникаций
Новые звезды «Үркер-2024»
«Скорая помощь» будет работать по-новому в РК
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Труба пока не готова
На энергетической безопасности экономить... опасно
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Паралимпиада: расписание на субботу
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Перуашев прокомментировал задержание своего заместителя
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
В АЭС – наше развитие, наше будущее!
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Совещаются молодые атомщики
Школьница находилась в секс-рабстве в Кызылорде: стали известны подробности дела
В Таразе начали подготовку специалистов для химической промышленности
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Во избежание идентификации астанчанин заклеивал бумагой госномер авто
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес

Читайте также

Нурай Казнабек завоевала серебряную медаль на юниорском ЧМ …
Ушел из жизни двукратный чемпион мира из Казахстана по пара…
Дияр Нургожай нокаутом выиграл поединок за контракт с UFC
В Астане прошел открытый турнир по боксу среди юношей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]