Чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу пройдет в Астане

С 5-12 октября 2024 года в Астане пройдет чемпионат мира IBSA по пауэрлифтингу и жиму лежа среди слабовидящих и незрячих спортсменов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: freepik.com

Это значимое событие впервые будет организовано в Казахстане и соберет сильнейших атлетов из разных стран. В соревнованиях примет участие 71 спортсмен из 9 стран: Казахстана, Грузии, Украины, Турции, Египта, Ливии, Чехии, Израиля и Кении. Всего ожидается прибытие 130 участников, включая тренеров, сопровождающих и судей.

Это первое мировое событие такого масштаба, проводимое среди слабовидящих и тотально незрячих спортсменов в Казахстане. Чемпионат станет важным шагом в поддержке инклюзии и развитии спорта для людей с ограниченными возможностями в стране.

Чемпионат проводится Казахстанской федерацией парапауэрлифтинга и Казахстанской ассоциацией спорта слепых при поддержке Министерства туризма и спорта Республики Казахстан и акимата города Астаны.