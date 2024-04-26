Черепахи умеют улыбаться

Хотя герпетологи уверяют, что у рептилий все построе­но лишь на инс­тинктах, мы своими глазами видели счастливую улыбающую­ся черепашку, которая радостно улепетывала от нас в сочную весеннюю степь.

Фонд защиты природы Tasbaqa провел уникальное мероприятие – возвращение среднеазиатских черепах в их природную среду обитания. Вызволенные из рук браконьеров крохи размером не более 10 см, но им, оказывает­ся, уже по шесть-семь лет. Но даже в этом возрасте они еще не успели оставить потомство, так как половой зрелости достигают примерно к 10 годам. Не все выпущенные на волю рептилии – контрабандный товар, многих передали фонду сами владельцы или люди, нашедшие черепах на городских улицах.

Казалось бы, ну какой интерес представляют черепахи? Кому они нужны? Оказывается, среднеазиатская черепаха входит в тройку лидеров незаконного зоотра­фика. Наряду с балобанами и осетрами их отлавливают в самых корыстных целях. А цели эти у браконье­ров различные. В Европе черепашка – это домашний питомец стоимостью около 150 евро за особь. Гурманы готовы платить огромные суммы за тарелку черепашьего супа. Коллекционеры с извращенной фантазией собирают изделия из их панцирей. Да что далеко ходить, даже у себя на родине черепашкам нашли леденящее душу предназначение. Южные регионы нашей страны славятся нетрадиционным подходом к лечению болезней. Так, псевдоцелители обещают стопроцентное излечение от множества недугов, следует только остаться у них на пару недель и каждый день питаться отваром из внутреннего слоя черепахового панциря. Тут надо добавить голосом Леонида Каневского: «Исцеления, конечно же, никто не получил».

Все черепахи, выпущенные на волю, прошли реабилитацию и лечение в центрах фонда, в Астане и Алматы. Tasbaqa существует уже три года, организация довольно молодая, но за это время успела проделать архиважную работу. Вылечить и выпустить черепах в естественную среду – это одно, но планы энтузиастов гораздо масштабнее. Все это время организаторы фонда ведут постоянную образовательно-просветительскую работу. Семь дней в неделю, без выходных и праздников они рассказывают о своих подопечных всем, кто готов слушать. Проводят лекции в школах, колледжах, обходят зоома­газины и просят владельцев сигнализировать, если в магазин принесут черепаху.

Не секрет, что большинство из нас даже не задумывалось над тем, а можно ли держать «тортиллку» дома? Наверняка у каждого второго в какой-то период детства была черепашка, но, скорее всего, недолго. А все потому, что лишь с виду они кажутся медлительными и удобными питомцами. На деле это совсем не так. Черепахи очень активные животные – они извечные кочевники, им всегда куда-то надо. Несмотря на хладнокровность, прожорливость черепашья не знает границ. А все поглощенное ими на выходе имеет настолько жуткий запах, что очень быстро пылкая любовь к милым созданиям угасает. Черепаха – дикое животное и в условиях квартир практически не выживает.

– Определить, что черепашке плохо, совсем не просто, – говорит ветеринарный врач фонда Ксения Гинц. – Когда ухудшение состояния уже заметно, люди быст­ренько стараются избавиться от ставшего вдруг пассивным и вялым питомца. У квартирных черепах кости на рентгене поч­ти прозрачные. Ни одна лампа не заменит степного солнца. Рацион тоже имеет значение, как и биоритмы, которые в неволе сбиваются.

Наигравшись в черепашку-ниндзя, дети искренне верят, что совершили доброе дело, отпуская питомца на волю… в палисадник или городской парк. Подразумевается, вероятно, что черепашка в курсе, где степь и как туда проехать или пройти, живут-то они долго, год-другой – и дойдут себе спокойненько. 90% черепах погибнут в условиях города в первые сутки «свободы». К нам в фонд они часто попадают искалеченными. Насмотревшись мультиков про сверхспособности черепах, дети скидывают их с балконов, дразнят ими собак. Животные попадают в такие передряги, что лечить и реабилитировать их приходится порой больше года.

Начиная с 30-х годов прошлого века и до 2001-го из страны, только по официальным данным, было вывезено около 4 млн черепах.

– Среднеазиатская черепаха находится в списке Международного союза охраны природы как уязвимый вид, – рассказывает основатель фонда Tasbaqa Юлия Цаугг. – А раз не вымирает, то нечего и беспокоиться. Так считают даже многие специалисты-зоологи. Зачем бить тревогу, если есть более уязвимые виды, нуждающиеся в защите? А ведь одно из другого складывается. Защищаем нашего беркута и закрываем глаза на то, что популяция черепах так и не восстановилась до необходимых размеров. А ведь черепахи – это практически половина рациона того же беркута, орла-черепахоеда. Исчезнут черепахи – и изменится экосистема целого региона.

Черепашкам достается не только сегодня. В советское время отношение к ним было еще хуже. Их попросту забивали камнями или уничтожали иными способами. Считалось, что они составляют конкуренцию скоту, поедая их траву, а также вредят полезным посевам. Это заблуждение, и его давно опровергли. Напротив, черепахи поедают растения, токсичные для домашнего скота. А еще они роют такие мощные подземные тоннели, что в них во время степных пожаров, жары или засухи спокойно спасается и другая живность, в том числе краснокнижная.

Вылов черепах официально запрещен еще в 2001 году, с подписанием Международной конвенции по торговле редкими видами растений и животных СИТЕС. Но кого бы это остановило. Наши люди, к сожалению, реагируют только на систему солидных штрафов.

– Масштабы, с какими дейст­вуют браконьеры, ужасают, – комментирует заместитель генерального директора Института зоологии КН МОН РК, герпетолог Марина Чирикова. – Черепах вывозят десятками тысяч. Везут фурами. Естественно, огромная часть из них погибает по дороге. Их связывают, закрепляют скотчем, бывает, неделями они находятся в таком состоянии. Сегодняшний выпуск – это кап­ля, но, как известно, из капель рож­дается море. Главная задача – привлечь внимание общественности и профильных госструктур к проблеме незаконного вылова и торговли этими животными.

Сегодняшний выезд прошел при поддержке Казахстанской ассоциации сохранения биоразно­образия (АСБК). Выпускали черепашек на волю в сопровождении инспектора Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии. Выпуск больше походил на спецоперацию под грифом «секретно». Организаторы просили ни в коем случае не указывать место выпуска. Хотя рептилии были помечены специальными метками, с которыми продать их вряд ли удастся, опасения активистов далеко не беспочвенны.

...Под еще ласковым солнцем черепашки знакомились с окружающим миром. Тянули смешные морщинистые шеи, вертели головами и, казалось, не верили вновь обретенной свободе. Но спустя несколько минут, как по команде, разбежались совсем не черепашьим шагом в разные стороны. Только красные метки то и дело мелькали среди степного разнотравья.

Не зря в легендах и сказках черепаха представляется синонимом мудрости и покоя. Эти рептилии действительно олицетворяют собой важные качест­ва – не суетятся, медленно, но верно идут к своей цели и несут огромную пользу окружающему миру. А голос у черепах довольно громкий, но услышать его можно лишь в двух случаях. Первый, от которого душу выворачивает наизнанку, когда кричат от боли. Этот крик часто слышен при досмотре контрабандного товара, когда животных попросту раздавливает другим грузом при транспортировке. А второй случай – когда у рептилий начинается брачный сезон и самцы «радостно» покрикивают, добравшись до заветной цели.