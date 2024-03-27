$1,3 млн заработали на криптовалюте костанайские черные майнеры

Злоумышленники обманывали доверчивых граждан при помощи онлайн-обменника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

Досудебное производство в отношении двух местных жителей по факту незаконного оборота криптовалюты начато департаментом АФМ по Костанайской области.

В период с 2020 года по настоящее время они осуществляли в Костанае оборот необеспеченных цифровых активов на платформе криптобирж, сопряженный с извлечением дохода в особо крупном размере.

«Для осуществления и привлечения клиентов они создали веб-сайт криптообменного пункта, через который каждый мог обратится за обменом криптовалюты. В результате обыска по месту жительства данных граждан обнаружены и изъяты предметы, подтверждающие незаконную деятельность: системные блоки, ноутбуки, сотовые телефоны с приложениями криптовалютных бирж, веб-сайта криптообменного пункта, а также логин и пароль аккаунта на криптобирже», — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе АФМ добавили, что на имущество подозреваемых и средства, находящиеся на счетах криптобиржи, наложен арест.

Незаконный доход от продажи необеспеченных цифровых активов составил почти 1 млн 350 тыс. долларов США.

Расследование продолжается.