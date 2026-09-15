Мошенники вновь рассылают поддельные письма от имени АФМ

Мошенничество
Дана Аменова
корреспондент

Граждан просят быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов  

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Казахстанцев предупредили о продолжающихся случаях использования мошенниками поддельных официальных писем от имени АФМ, сообщает Kazpravda.kz 

Как уточняется, в Агентство поступила информация о новом факте рассылки такого письма. В письме, адресованном государственному органу, злоумышленники ссылаются на якобы проводимую проверку и запрашивают сведения о гражданине, в том числе его характеристику и иную информацию.

Ранее мошенники использовали аналогичную схему: после направления поддельных писем они связывались с гражданами по телефону или через мессенджеры, представлялись сотрудниками АФМ и под различными предлогами пытались получить персональные и банковские данные либо вымогали деньги.

АФМ напоминает:

- официальные письма Агентства направляются исключительно в установленном порядке;

- сотрудники АФМ не требуют по телефону предоставить данные банковских счетов и перевести деньги;

- не следует доверять документам только из-за наличия логотипа, печати или подписи;

- при получении сомнительного письма необходимо проверить его подлинность через официальные каналы Агентства.

«Не передавайте неизвестным лицам персональные и банковские данные и не переводите деньги по их указанию. При возникновении сомнений обращайтесь в Call-центр АФМ по номеру 1458 или в Дежурную часть по телефону +7 (7172) 70-84-79»,  говорится в тексте обращения.

Там же добавили, что АФМ призывает граждан и организации быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

#АФМ #рассылка #мошенники #письма

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