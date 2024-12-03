Чехи подарили казахстанскому зоопарку обезьян Бразза

Это подарок зоологического парка города Хлебы (Чехия).

Также в чешском зоопарке была приобретена пара валлаби. Это сородичи кенгуру, но более мелкого размера. Животные – альбиносы, что большая редкость в природе.

Мартышки Бразза прибыли в зоопарк в конце октября. В семье половозрелые самец и две самки, а также малыш. Обезьяны этой породы – сторонники патриархата.

«Таких обезьян в Карагандинском зоопарке никогда не было. Сейчас они живут в двух вольерах, специально подготовленных. Там всевозможные полочки, лестницы, качели. Построили им домик, хотим сделать гамак. Это всеядные обезьяны. Едят семечки, орехи, сезонные фрукты, бананы, апельсины. Нравится им тыква и кабачки, которые мы вырастили на огороде зоопарка. Кормим отварным мясом и рыбой. С удовольствием пьют айран и едят творог», – делится планами директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

Мартышки Бразза получили своё название в честь французского исследователя Пьера Саворньяна де Бразза, который описал этот вид в 1876 году. Обезьяны умеют имитировать звуки других животных. Самки рожают по одному детёнышу каждые два-три года.

Мартышки Бразза игривы и беззаботны, что делает их интересным объектом для наблюдения и изучения.