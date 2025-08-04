Четыре анимационных проекта запускает в производство Центр поддержки кино

Кино
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Проекты ориентированы на детскую и подростковую аудиторию, и призваны способствовать развитию отечественной анимации, продвижению культурных ценностей и созданию позитивного, воспитательного контента для подрастающего поколения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государственный центр поддержки национального кино при Министерстве культуры и информации запускает в производство четыре новых анимационных фильма, получивших государственную поддержку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По словам председателя правления Центра поддержки кино Курманбека Жумагали, анимационное кино – это стратегически важный сегмент, формирующий мировоззрение детей и молодежи. Он отмечает, что поддержка национальных проектов позволяет не только сохранить культурное наследие, но и открывает новые возможности для развития талантливых отечественных авторов и выхода казахстанской анимации на международный уровень.

Среди поддержанных проектов - приключенческий анимационный фильм «Команда А». История рассказывает о девушке-подростке, которая с родителями отправляется на планету развлечений, однако оказывается вовлечённой в борьбу с инопланетной флорой, угрожающей её семье и родной планете. Это история взросления, дружбы с роботизированным котом и бесшабашным инопланетянином, наполненная ценностями взаимопомощи и семейной поддержки.

Анимационный дебютный фильм «Бәйтерек туралы аңыз» переносит зрителя в мир магических рун и духов. Главный герой сирота по имени Кыран, воспитанный среди воинов Жеруйыка. Ему предстоит пройти через смертельные испытания и раскрыть тайну своего происхождения, чтобы спасти священное дерево Байтерек – связующее звено между мирами людей и духов.

Продолжает эту серию патриотических и духовных историй фильм «Алан туралы аңыз». В центре сюжета история о мирном городе, подвергшемся нападению армии жестокого правителя. Жители обращаются за помощью к герою Алану, который вступает в решающую битву с захватчиками и становится символом преданности, храбрости и справедливости.

Ещё один дебютный проект – фильм «Жібек». Лента вдохновлена концепцией современного Шёлкового пути и идеей культурного моста между Востоком и Западом. История рассказывает о девочке по имени Жибек, которую в младенчестве спасает дракон. Повзрослев, она отправляется на поиски потерянного каравана и возвращается в родную степь, символизируя, что героизм, отвага и лидерство могут проявляться вне зависимости от пола.

Государственная поддержка этих проектов подтверждает стремление развивать сферу детского кино и анимации, а также укреплять национальные нарративы, заключили в министерстве.

#производство #кино #проекты #анимация

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