Четыре человека погибли в ДТП в Павлодарской области

Происшествия
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Медики констатировали смерть четверых мужчин в возрасте 30-45 лет, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Четыре человека погибли в ДТП в Павлодарской области, передает КазТАГ.

"В 25 километрах от села Теренколь столкнулись две автомашины. Были задействованы бригада скорой помощи и медработники села Байконыс. Бригада 103 выехала по первой категории срочности", – сообщили на Павлодарской областной станции скорой медицинской помощи в субботу.

На месте медики констатировали смерть четверых мужчин в возрасте 30-45 лет.

#ДТП #авария #Павлодарская область

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