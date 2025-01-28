Четыре села в Туркестанской области подключили к газу

Для жителей сел Жыланды, Верхний Боралдай, О.Тайманов, Теректы Байдибекского района 2025 год начался с радостной новости, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РСК области

Фото: РСК Туркестанской области

Аким района Ерлан Нурмаханов торжественно запустил долгожданный природный газ для жителей сел. Это доброе дело не только улучшит социально-экономическое положение села, но и повысит качество жизни населения.

Кроме того, до конца января планируется подключить к природному газу населенные пункты Кенестобе, Бірлік, Казата и до конца года населенный пункт Байдибек ата.

В результате по району природным газом будут обеспечены 36 населенных пунктов. Это 85,8% населения.