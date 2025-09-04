Количество жертв землетрясения на востоке Афганистана увеличилось до 1 457. Ранее сообщалось о 600 погибших , передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщил заместитель официального представителя правительства страны Хамдулла Фитрат, в результате инцидента было разрушено приблизительно 6,7 тыс. домов.

«На данный момент число погибших достигло 1 457, а число раненых — 3 394», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Он отметил, что поисково-спасательные операции продолжаются, а извлеченных из-под завалов пострадавших доставляют воздушным транспортом в ближайшие медучреждения.

О землетрясении в Афганистане магнитудой 6,0 стало известно 1 сентября. По данным геологической службы США, после сейсмособытия в стране зафиксировали 5 афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2.

Позже, 2 сентября, агентство Associated Press сообщило о продолжении эвакуации пострадавших. Некоторые из раненых всё еще находятся под завалами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в этой стране.

