Число погибших при землетрясении в Афганистане стремительно растет

124
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Количество жертв землетрясения на востоке Афганистана увеличилось до 1 457. Ранее сообщалось о 600 погибших, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Как сообщил заместитель официального представителя правительства страны Хамдулла Фитрат, в результате инцидента было разрушено приблизительно 6,7 тыс. домов.

«На данный момент число погибших достигло 1 457, а число раненых — 3 394», — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter).

Он отметил, что поисково-спасательные операции продолжаются, а извлеченных из-под завалов пострадавших доставляют воздушным транспортом в ближайшие медучреждения.

О землетрясении в Афганистане магнитудой 6,0 стало известно 1 сентября. По данным геологической службы США, после сейсмособытия в стране зафиксировали 5 афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2.  

Позже, 2 сентября, агентство Associated Press сообщило о продолжении эвакуации пострадавших. Некоторые из раненых всё еще находятся под завалами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в этой стране. 

Ранее сообщалось о мощном извержении вулкана на Гавайях и в Японии

 

 

#землетрясение #пострадавшие #жертвы #Афганистан

Популярное

Все
Усовершенствован механизм защиты дольщиков
На пути к е-экономике будущего
Ключевая роль молодежи
Дарбаза – Мактаарал: проект особого значения
Мировые авиакомпании рекламируют Алматы
Уборочная кампания набирает обороты
В Астане открыт филиал Cardiff University
Готовь трубы летом
Посвящение композитору
Народных избранников ждет горячая пора
Новый уровень сотрудничества
АПК: от селекции до переработки
35 школ Атырауской области остались без директоров
Знаменательное событие для Бирсуата
«Город кочевников» передали Конаеву
Число трехсменок сократилось втрое
Не ждать, когда ситуация выйдет из-под контроля
Ремонтные работы продолжаются
В мир интересных открытий
В приоритете – безопасность детей
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
В приоритете цифровая безопасность
Мадридский «Реал» приедет в Алматы
Кубок Senat Open разыграли в Астане
В новом учебном году за парты сядут 360 тыс. первоклассников
Лидеры прибывают в Алматы
Основной закон выражает идеалы и ценности общества
Завтра - День шахтера!
Скандальный розыгрыш авто от блогеров: дело рассмотрят в суде Астаны
Минфин: Налоговые льготы станут более адресными для бизнеса
Каждый шаг на благо людей
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
Незаконные постройки снесут в Уральске
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
Молодой парень утонул на озере Алаколь - ВИДЕО
День строителя
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Требуются выпускники вузов для работы журналистами на сайте Kazpravda.kz

Читайте также

Мощное извержение вулкана произошло на Гавайях
Легендарный питомец тамагочи вернулся
Знакомство обернулось грабежом в парке Астаны
Мост обрушился после ремонта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]