Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Вулкан Килауэа в американском штате Гавайи снова активизировался, там произошло мощное извержение. Об этом сообщила геологическая служба США (USGS) на своем сайте.

«Тридцать второй эпизод продолжающегося извержения кратера Халемаумау закончился <...> после 13,4 часа непрекращающегося фонтанирования», — сообщили в USGS.

Высота лавовых фонтанов достигала 150 м. По данным газеты The Guardian, Килауэа — один из самых активных вулканов в мире. Он расположен примерно в 320 км к югу от Гонолулу — крупнейшего города штата, расположенного на острове Оаху.

Ранее, 28 августа, на юго-западном японском острове Кюсю в горной цепи Кирисима вулкан Синмоэ произвел выброс пепла на высоту 5,5 км. Уточнялось, что в регионе был объявлен третий уровень опасности. Жителям посоветовали быть предельно осторожными и не приближаться к кратеру на расстояние около 3 км. Это связывали с риском падения крупных вулканических камней.