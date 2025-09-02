Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Жертвами мощнейшего за два года землетрясения в Афганистане, предварительно, стали 622 человека, еще порядка 1 500 получили ранения. Магнитуда составила 6,0, затем последовали два афтершока. Об этом сообщили МВД Афганистана и госагентство «Радио и телевидение Афганистана» (RTA), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Землетрясение произошло ночью и затронуло округа Нургал, Соккай, Ватапур, Маноги и Чапа-Дара. Ранения там получили порядка 500 человек.

Чиновники предупредили, что число погибших и пострадавших не является окончательным и может увеличиться. Попытки связаться с жителями отдаленных районов еще продолжаются. Также в этих районах ведутся спасательные работы.

Официальный представитель талибов Забиулла Муджахид призвал власти на местах использовать все свои ресурсы для спасения людей. Из-за землетрясения несколько деревень в округе Нургал оказались погребены под землей и та же судьба может ждать еще сотни из них, пишет Tolo News.

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло около полуночи в ночь на 1 сентября, за ним последовали два афтершока магнитудой 5,2 и 4,7. О жертвах кроме Кунара также сообщили в провинциях Нангархар и Лагман, а толчки ощущались в некоторых районах Кабула и Хайбер-Пахтунхвы.

Геологическая служба США (USGS) назвала эпицентром землетрясения и афтершоков местность у города Джелалабад в Кунаре. По информации службы, эпицентр располагался примерно в 27 км к востоку от города. Очаг землетрясения залегал на глубине около 8 км.

Джелалабад — город и административный центр провинции Нангархар. Он расположен к востоку от Кабула, неподалеку от границы Афганистана с Пакистаном.

Афганистан расположен на линии разлома, где сталкиваются Индийская и Евразийская плиты, что делает его одной из самых сейсмоопасных стран Азии, отмечает Bloomberg. Землетрясения нередко обрушиваются на восточную и северо-восточную части страны, где хрупкие глинобитные дома легко разрушаются, а спасательные работы затрудняет труднопроходимая местность и слабая развитость инфраструктуры, пишет агентство.

Землетрясение от конца августа стало мощнейшим в Афганистане за два года. По данным ООН, в октябре 2023 года на западе страны произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погибли около 1,5 тыс. человек и еще 2 тыс. получили ранения.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования руководству Афганистана в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в этой стране.