Столб дыма поднялся на 5,5 км, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Извержение вулкана Синмоэ в горной цепи Кирисима произошло в четверг, столб дыма поднялся на высоту 5,5 километров.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, извержение вулкана произошло в 04:53 по местному времени (00:53 четверга по времени Астаны).

В регионе был установлен третий уровень опасности. Эксперты призывают людей быть бдительными и опасаться падения крупных вулканических камней в радиусе примерно трех километров от кратера.

Телеканал NHK отмечает, что извержение в четверг стало первым с 3 июля, когда вулканический дым достиг высоты более 5 000 метров.

Спустя менее часа вулкан выбросил ещё один столб дыма на высоту 4,5 километра.

На данный момент падение крупных вулканических пород или сход пирокластических потоков не подтверждены. Не исключается выпадение вулканического пепла в населенных пунктах, расположенных в стороне продвижения вулканического шлейфа.