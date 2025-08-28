Вулкан Синмоэ извергся в Японии

Происшествия,В мире
93
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Столб дыма поднялся на 5,5 км, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Извержение вулкана Синмоэ в горной цепи Кирисима произошло в четверг, столб дыма поднялся на высоту 5,5 километров.

По данным Главного метеорологического агентства Японии, извержение вулкана произошло в 04:53 по местному времени (00:53 четверга по времени Астаны).

В регионе был установлен третий уровень опасности. Эксперты призывают людей быть бдительными и опасаться падения крупных вулканических камней в радиусе примерно трех километров от кратера.

Телеканал NHK отмечает, что извержение в четверг стало первым с 3 июля, когда вулканический дым достиг высоты более 5 000 метров.

Спустя менее часа вулкан выбросил ещё один столб дыма на высоту 4,5 километра.

На данный момент падение крупных вулканических пород или сход пирокластических потоков не подтверждены. Не исключается выпадение вулканического пепла в населенных пунктах, расположенных в стороне продвижения вулканического шлейфа.

 

#Япония #вулкан #Синмоэ

Популярное

Все
Представители Конституционного суда встретились с журналистами
Казахстан – Иордания: новый этап доверительного диалога
Baqytty Bala 2025: таланты без границ
Первостепенная необходимость
Судебная реформа сквозь призму конституционных преобразований
Строительство идет по графику
Жители Шымкента не спешат платить
Голосом сердца
Символ политического обновления
Новые вызовы – новые решения
Растить своих специалистов
Формирование правового мышления
Инновации в образовании
Свое жилье – основа стабильности и благополучия
Важный институт демократии
Профессионализм и преданность делу
Арман Мыса стал бронзовым призером ЧМ по дзюдо среди кадетов
В Китае завершили испытания самого высокого моста в мире
В ChatGPT вводят родительский контроль
30 казахстанцев прошли через Святые врата в Ватикане
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Казахстан укрепил свой статус международного транзитного хаба
Аэропорты Астаны, Алматы, Шымкента и Актобе станут мультимодальными центрами мирового уровня
Астанчанин оформил миллионные автокредиты на четверых казахстанцев
UFC выбрал нового соперника Шавкату Рахмонову
Программу «Аналар саулығы» запустили в рамках исполнения поручений Президента
Модернизацию объектов энергетики проверили в Степногорске и ЗКО
«Байдың баласы»: новая казахстанская комедия вышла в прокат
S&P улучшило прогноз Казахстана со стабильного на позитивный
Три древние статуи подняли со дна моря в Египте
В Бишкеке прошёл III казахстанско-кыргызский форум талантливой молодежи
Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК
О чем расскажут старинные карты
Литературная карта мира
Газ приходит в глубинку
Британцы нашли клад на кухне
В Таджикистане археологи обнаружили древний водопровод
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Гвардейцы впервые стали чемпионами МВД РК по спортивному самбо
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
Алматинская область подарила земле Абая скульптуру «Золотой человек»
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Дожди и град ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Модернизация на особом контроле
В Павлодаре откроют первую комфортную школу
На концерт Дженнифер Лопес в Ереване потратили $7 млн
Госаудит проверил расходы казахстанской науки
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья

Читайте также

Дрон с тепловизором не зафиксировал признаков жизни российс…
Цена на рис достигла минимума за последние 18 лет
Дания не исключает признания Палестины
Более 50 тыс. человек эвакуировали из-за ливней в Китае

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]