Число погибших шахтеров в Карагандинской области достигло 38 человек

По состоянию на 14.00 29 октября на шахте имени Костенко обнаружены тела 38 погибших человек, поиски 8 шахтеров продолжаются, передает Kazpravda.kz

Фото из открытых источников

Ведение поисковых работ затруднено наличием разрушенного шахтного оборудования, а также вывалов в отдельных местах.

Для информационной и психологической поддержки работают телефоны «горячей линии» в Караганде (в ДЧС 8-7212-51-72-23, АрселорМиттал Темиртау 8-7212-49-72-70) и Астане (8-7172-70-41-08).

Напомним, сегодня в Казахстане объявлен День общенационального траура в связи с трагедией на шахте имени Костенко в Карагандинской области.