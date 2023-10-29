Казахстан скорбит по погибшим на шахте им.Костенко горнякам

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении общенационального траура 29 октября.

Вчера на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. На данный момент известно о 33 погибших. 13 еще не найдены, 20 человек госпитализированы.

Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана.

Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. По поручению главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь.