Казахстан скорбит по погибшим на шахте им.Костенко горнякам
62
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор
Сегодня – День общенационального траура, передает Kazpravda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об объявлении общенационального траура 29 октября.
Вчера на шахте имени Костенко в Карагандинской области прогремел взрыв. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, на поверхность выведены 205 шахтеров. На данный момент известно о 33 погибших. 13 еще не найдены, 20 человек госпитализированы.
Предположительно, в лаве произошел взрыв газометана.
Президент выразил искренние соболезнования родным и близким погибших шахтеров. По поручению главы государства им будет оказана всеобъемлющая помощь.