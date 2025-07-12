Цель этой инициативы – защита окружающей среды, формирование экологической культуры и стимулирование у граждан бережного отношения к родному краю. Экологические мероприятия, прошедшие в различных регионах страны, получили широкий отклик среди населения и становятся доброй традицией.

Так, в прошедший четверг в Буландынском районе Акмолинской области в рамках акции состоялась очистка территории у водоема в лесном массиве Каменного карьера. Волонтеры и представители молодежных организаций собрали более двух тонн бытовых и пластиковых отходов, которые доставили затем на полигон. По словам организаторов, подобные мероприятия не только способствуют оздоровлению природы, но и укрепляют дух единства, любовь к родной земле.

В городе Кульсары Атырауской области в ходе акции, организованной Жылыойским районным филиалом партии «Amanat», была очищена от мусора прибрежная зона озера Камысколь и прилегающие общественные территории.

– В народе говорят: «Лучше пусть от предков останется дерево, чем скот». Эта пословица как нельзя лучше перекликается с нашей инициативой. Мы должны сделать акцию частью образа жизни. Сохранять родную землю в чистоте – в наших руках, – отметила председатель первичной партийной организации Айдана Тайранова.

Более 50 волонтеров и партийцев Шымкента приняли участие в очистке берегов и дна реки Кошкарата. Участники также выкорчевали сорные растения и провели санитарную побелку деревьев.

С начала года в Шымкенте прошло уже 26 акций «Таза бейсенбі», в которых приняли участие около 2 500 человек. В ходе мероприятий собрано почти 24 тонны мусора, высажено более 200 саженцев деревьев.

А в Карагандинской области на берегу водохранилища села Топар Абайского района более 50 человек – члены партии и волонтеры «Жастар Рухы» – собрали порядка 10 кубометров мусора. Это место считается одним из популярных среди отдыхающих в летний период. Участники очистили территорию от пластиковых отходов, стеклянных бутылок, упаковочных материалов.

Также очищена прибрежная зона озера Ханкожа в Шиелийском районе Кызыл­ординской области. В акции приняли участие более 30 человек. Было собрано 15 мешков мусора. Участники не только провели уборку, но и рассказали о важности экологического сознания и культуры.

Широкая экоакция прошла на берегу озера Шалкар в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области. В летний сезон сюда приезжает большое количество отдыхающих, поэтому уборка прибрежной территории имеет особую важность.

– Летом в Шалкар приезжают не только жители Северо-Казахстанской области, но и туристы из других регио­нов. К сожалению, не все относятся к природе бережно. Поэтому мы решили уделить особое внимание береговой зоне. Это место не просто зона отдыха, но и природное наследие, которое требует особой охраны, – отметил исполнительный секретарь районного филиала партии Асет Кожахметов.

В Келесском районе Туркестанской области санитарная уборка была проведена на аллее, посвященной ветеранам войны в Афганистане. В ходе мероприятия был приведен в порядок памятник, очищена территория от сорной растительности.

– Участие в сегодняшней акции «Таза бейсенбі» – не только вклад в защиту окружающей среды, но и пример патрио­тического воспитания, демонстрация уважения к труду и бережного отношения к Родине. Чистота и благоустройство родной земли – обязанность каждого гражданина, – отметил исполнительный секретарь районного филиала партии Ерлан Ахметов.

В Жанааркинском районе области Улытау участники акции очистили от мусора прибрежную зону реки Сарысу. Председатель районного филиала партии Амангельды Тусипов отметил:

– Вместе с молодежью мы приняли участие в добром деле и еще раз напомнили, что сохранять чистоту окружающей среды – долг каждого. Это не просто уборка, это пример для молодежи и проявление уважения к родному краю. Мы собрали 20 мешков мусора и провели разъяснительную работу с отдыхающими о необходимости убирать за собой.

Отметим, что за первые шесть месяцев 2025 года акция «Таза бейсенбі» была организована 26 раз и охватила все регионы страны. Очищено более 600 загрязненных участков – это парки, скверы, берега рек и озер, памятники героям Великой Отечественной войны, объекты историко-культурного значения.

В акциях приняли участие около 15 тыс. человек. В общей сложности собрано и отправлено на переработку более 2 000 тонн отходов.