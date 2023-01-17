Что будет с бесперспективными селами в Казахстане, рассказал Куантыров

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров рассказал, что будет с 2,8 тысячами сел, которые не вошли в проект «Ауыл – ел бесігі», сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: primeminister.kz

«Да, действительно, есть села, в которых проживают 50 человек и менее, которые находятся в отдаленных местах. И вы понимаете, что проводить дорогостоящую дорогу или строить дорогую, пусть даже малокомплектную, школу, нецелесообразно. Поэтому, так как ресурсов всё равно на всех не хватит, нужно использовать их рационально», – обосновал Алибек Куантыров в кулуарах Правительства.

Он добавил, что из каких-то аулов люди переселяются, где-то школы строятся на несколько аулов и организовывается подвоз школьников и строятся больницы.

«Некоторые села могут естественным образом терять потенциал. И, соответственно, мы сконцентрировались на 3,5 тысячах опорных и спутниковых сел, где проживают 90% сельского населения, это 7 млн человек из 7,8 млн», – резюмировал глава МНЭ.