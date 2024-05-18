Кабмин пересмотрел инструменты поддержки отечественных производителей сельхозтехники

Правительство, Сельское хозяйство
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Правительством Казахстана разработан механизм по ускоренному обновлению машинно-тракторного парка и развитию местных предприятий сельхозмашиностроения, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Министерством промышленности и строительства совместно с министерством сельского хозяйства принят документ, исключающий субсидии на зарубежную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане.

В настоящее время в стране действуют 8 заводов по производству более 15 брендов тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов разных мощностей и модификаций. По итогам 2023 года, отечественными производителями было выпущено 5 418 тракторов на сумму 113,5 млрд тенге и 1 032 комбайна на 99,1 млрд тенге.

По ранее действовавшему механизму разница в объеме субсидий на импортную и отечественную технику была в пользу зарубежных производителей. Так, на поддержку местных предприятий направлялось 28,3% из общего объема возмещения, импортных - 41,9%. Такой подход снижал сбыт продукции казахстанских заводов. По новому механизму доля субсидирования зарубежных производителей будет снижена почти в 7 раз – до 6,5%, при этом долю отечественных планируется довести до 63,7%.

Необходимость изменений подчеркивал премьер Олжас Бектенов в ходе рабочих поездок в регионы страны: приоритет для зарубежных производителей техники – в локализации предприятий на территории республики. В этом направлении реализовались Kazrost engineering Ltd, Claas и другие.

На предприятии «СТ ЭСЭМБЛИ» специальный инвестиционный контракт с Claas был подписан в 2021 году, когда и началась пробная сборка комбайнов TUCANO 450 и TUCANO 580. Спустя 2 года компоненты от местных производителей стали поставлять АО «Агромаш Холдинг», «ВостокМаш Завод», ТОО «Райманн». На мощностях предприятия в 2023 году было собрано 246 единиц самоходной техники и 158 – прицепного оборудования. В текущем году произведено обновление и расширение модельного ряда тракторов. Число рабочих мест, предоставленных производством, выросло в 2 раза с момента запуска завода – в настоящее время на предприятии работают 73 сотрудника.

Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане, а именно специализированную технику по производству и уборке сахарной свеклы, хлопка, картофеля и плодоовощных культур и др. В данном случае предусмотрен норматив субсидирования на уровне 25% вне зависимости от страны производства.

В целом, казахстанские предприятия сельхозмашиностроения в настоящее время охватывают 85-90% рынка. При этом в стране порядка 90% аграриев составляют мелкие и средние фермеры, для которых льготные лизинговые инструменты и доступная техника откроют возможность обновления машинно-тракторного парка.

#Правительство #сельское хозяйство #сельхозтехника

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