Еще почти 2,5 млрд тенге выделили из резерва на ремонт теплосетей Риддера

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал постановление о выделении дополнительных средств из резерва правительства на усиление работ в Риддере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы, проведенные в прошлом году на теплосетях Риддера, позволили снизить их износ до 78,8%. Однако этого пока недостаточно для обеспечения бесперебойного теплоснабжения жителей. В целом за прошедший отопительный сезон на теплосетях зафиксировано 25 технологических нарушений, в результате чего для потребителей вводились ограничения.

"Учитывая неотложную срочность необходимых работ, правительство выделило из резерва более 2,4 млрд тенге на капитальный ремонт тепловых сетей КГП на ПХВ «Водоканал» города Риддер. Это позволит снизить их износ до приемлемых показателей и обеспечить готовность к зимнему периоду. Работами будет охвачено более 50 участков", - проинформировали в кабмине.

Напомним, 2,5 недели назад премьер-министр также подписал постановления о выделении средств на реконструкцию теплоисточников городов Кентау, Риддер и Кызылорда. В частности, на проведение капитального ремонта технологического оборудования и инфраструктуры Риддерской теплоэлектроцентрали направлено 4,9 млрд тенге.