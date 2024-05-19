Капусту с поля за 20 тенге предлагают туркестанские аграрии

Сельское хозяйство
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Рост цен на социальные значимые продукты с начала года остается на уровне 0,3%, передает Kazpravda.kz

Фото: Википедия

На совещании в правительстве под председательством вице-премьера Серика Жумангарина обсуждена ценовая ситуация на социально значимые продукты питания (СЗПТ).

На прошедшей неделе средний индекс цен на СЗПТ оставался стабильным. Данная динамика сохраняется уже третью неделю подряд. Таким образом, рост цен на социальные значимые продукты с начала года и по 14 мая остается на уровне 0,3%.

За неделю средняя цена на капусту по стране снизилась на 3,6%, но сохраняется небольшой рост цен на морковь, картофель и лук. В Туркестанской области продолжается сбор первого урожая капусты, с поля ее продают от 20 тенге за кг.

Как отметила на совещании первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, со стороны других регионов спрос на свежий урожай очень низкий. При этом средневзвешенная цена на этот овощ на прилавках составляет 154 тенге за кг. МТИ обратилось к регионам с требованием проработать вопрос закупки свежего овоща из Туркестанской области.

На выходных уже начинаются поставки первых партий импортного молодого лука из Узбекистана. Ценовой диапазон на узбекский овощ составляет 62-71 тенге за кг. Согласно контрактам, первые партии уйдут в ЗКО, Костанай и Кызылорду. В целом заявки на поставку нового импортного урожая пока подали всего 10 регионов.

«Всем акиматам в течение следующей недели необходимо завершить работу по контрактации свежего урожая. Импортного или казахстанских производителей – на ваш выбор. И тем самым стабилизировать цены на овощную группу товаров», — подвел итоги совещания Серик Жумангарин.

#цены #сельхозпродукция #СЗПТ #капуста

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