Что готовить в Год Дракона?
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Екатерина Бескорсая
Год Дракона по восточным традициям хоть и наступает в феврале, но так сложилось, что в нашей стране, как и во многих соседних, встречать его начинают строго по календарю – 1 января. Астрологи уже сейчас щедро раздают прогнозы, модницы выбирают яркие наряды, подходящие по настроению новому символу, а опытные хозяйки подбирают правильные рецепты. Дракон – гурман, любому мясу он предпочтет рыбу и морепродукты, а значит, на нашем новогоднем столе должно быть хотя бы одно такое блюдо.