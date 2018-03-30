Что происходит? – медики просят Исекешева разобраться с руководством управления здравоохранения

Сотрудники ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" обратились к акиму столицы Асету Исекешеву с просьбой оградить их предприятие от агрессивных действий со стороны руководства управления здравоохранения города, передает Kazpravda.kz
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Свое обращение к акиму столицы работники организации разместили в одной из групп в Facebook.
"Коллектив ГКП на ПХВ "Городская станция скорой медицинской помощи" акимата Астаны просит Вас оградить администрацию предприятия от агрессивных действий Надырова К. Т. (руководитель управления здравоохранения – прим. авт.), продолжающихся и после посещения предприятия заместителем акима города Аманшаевым Е. А. Деятельность предприятия дестабилизирована, назначенный исполняющим обязанности главного врача Айтмагамбетов С. К. занимается гонением сотрудников, усугубляя и без того сложную ситуацию в коллективе, разделив на своих и чужих. Идет открытая травля неугодных управлению сотрудников", – говорится в посте.
Отмечается, что 28.03.2018 года после 18:00 часов на предприятие прибыли сотрудники ГУ "Управление здравоохранения" акимата Астаны Сейдуалиева и Жангереев и начали опечатывать сервер предприятия, кабинеты работающих сотрудников, копировать документы, снимать фотокопии журналов.
"Что происходит? Просим Вас остановить бесчинство руководства управления здравоохранения, по распоряжению которого все это делается. Провокационные действия Надырова К. Т. привели к большому коллективному увольнению сотрудников, которые отказываются работать в таких условиях. За последнюю неделю заявления на увольнение подали 13 сотрудников", – сказано в размещенном посте.
Также сотрудники столичной станции скорой помощи заявили о том, что за последнюю неделю неоднократно предпринимались попытки закрыть официальный сайт предприятия и аккаунты в социальных сетях.
"Обострение ситуации идет после обращения коллектива на имя председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Шпекбаева А. с изложением фактов работы управления здравоохранения. За последний год работы управления по действию и бездействию уполномоченного органа создана нездоровая обстановка не только на станции скорой помощи, но и в самом управлении и в других медицинских подведомственных учреждениях Астаны. Просим принять меры", – говорится в посте.