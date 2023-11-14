Что такое хорошо… Статьи 14 ноября 2023 г. 5:20 238 Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область В детских играх не должно быть места жестокости. Даже если синяки лишь у одного, в итоге пострадают обе стороны. коллаж Павла Цедилина Все из детства, говорят психологи. И конечно, они правы. У меня было счастливое детство. Учеба давалась легко, со всеми могла найти общий язык. Кружки и спортивные секции, книги и друзья-товарищи, гонки на велосипедах и вылазки во двор соседней пожарной части за зелеными, горько-кислыми, но такими вкусными яблоками. Лишь одно воспоминание из прошлого до сих пор не дает мне покоя, заставляя внутренне краснеть. И даже не за себя... Жил по соседству мальчишка. Уж не помню, чем не угодил он девчонкам постарше, только любой его выход во двор был для них как красная тряпка для быка. На обидные слова и тычки задиралам прилетала ответка, которая еще больше питала зародившуюся взаимную неприязнь. Был ли вообще повод для придирок, не помню. Но с той поры прошло без малого 40 лет, а я при редких встречах с ним на улицах отвожу глаза лишь потому, что была немым свидетелем, когда «семеро на одного». И пусть заводил было двое-трое, но за их спинами стояла ватага таких, как я, малявок, а его спину никто не прикрывал. Затравленный взгляд того мальчишки как немой укор, видимо, останется со мной до конца. Травля, по-современному – буллинг. Когда всей толпой на одного, а причина для нападок – любая. Кто-то в этом «процессе» самоутверждается, выплескивая на жертву свою агрессию, комплексы, обиды. Другие, наблюдая, развлекаются или просто не понимают, что так делать нельзя. Но, как верно говорят психологи, даже если синяки лишь у одного, в итоге пострадают обе стороны. Безусловно, мозгоправы о своем – о поломанной психике. Или муках совести. Это кому как повезет. Для меня когнитивный диссонанс той ситуации перерос в острое желание все рассматривать через призму справедливости. В детских играх нет места жестокости. Да и в недетских тоже. Жестокость физическая и эмоциональная – уже преступление, и оно недопустимо. Пожалуй, эту мысль – о недопустимости жестокости, как в разрезе общечеловеческих ценностей, так и с точки зрения закона, – намерены донести психологи, ювенальные инспекторы уральским школьникам и студентам на встречах, посвященных буллингу и его профилактике. Организаторы этих встреч – «Жастар рухы», молодежное крыло партии «Amanat». Психологи говорят о видах буллинга, просят привести примеры, интересуются, знают ли подростки о том, что необходимо предпринимать в таких случаях. Разговор особо оживает, когда речь заходит о кибербуллинге. Казалось бы, невинные дизлайки, злые комментарии под постами и фото выбранной жертвы, но наносят они совсем не виртуальные раны. – В первую очередь мы говорим о том, что проблему нельзя замалчивать. Нужно делиться с родителями, учителями, друзьями. Самое тяжелое, когда ребенок чувствует себя одиноким, беззащитным, загнанным в угол, – говорит председатель Западно-Казахстанского филиала «Жастар рухы» Архат Исламгалиев. – На сегодня такие встречи прошли уже со старшеклассниками нескольких школ. Мы специально начали со смешанных школ, объясняем учащимся, что незнание одноклассником языка, произношение с акцентом и другие придирки на почве национальности неприемлемы, как и в целом недопустимо агрессивное отношение к человеку. Нужно с раннего детства формировать нетерпимость к травле. Только так наше общество будет здоровым. К сожалению, не в каждой семье ребенок может найти понимание у самых близких людей – родителей. «Не будь размазней, учись за себя постоять, давай сдачи, нарабатывай авторитет», – советуют некоторые отцы и даже мамы, не понимая, что при объявленном бойкоте кулаками дружбу себе не выбьешь. Эмоциональное насилие порой намного больнее, чем физическое. Есть и такие семьи, где «на путь истинный» наставляют подзатыльниками и грубостью. Ребенок воспринимает такое как допустимые формы общения, транслируя подобное поведение в школе и на улице. Да и руководство школ не всегда готово открыто признавать нездоровую атмосферу, чтоб не портить имидж учреждения. Хорошо, когда ребенок все же найдет поддержку, ведь ее отсутствие может толкнуть жертву к самому непоправимому. Школьникам напомнили, что сообщить о фактах буллинга можно анонимно благодаря проекту «Komek Stop Bullying», запущенному в этом году. В каждой школе установлены таблички с QR-кодами, наведя на которые смартфон отправляешь обращение. Проверять его будут учителя, психологи, полицейские и прокуратура. ...Все из детства, твердят психологи, а значит, из семьи. И первыми, кто должен услышать тревожные звоночки от ребенка, который стал жертвой буллинга, должны быть родители. Не забываем ли мы своим крохам почаще рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо, объяснять, что боль и слезы другого не должны вызывать радость и удовлетворение? Всегда ли та самая крепкая в мире связь между малышом и его мамой перерастает в дружбу и доверие, умение делиться самым сокровенным, что порой спасает жизнь, уберегает подростка от неверного шага? Увы, очень-очень редко. И, возможно, сегодня такие беседы о буллинге не меньше нужны родителям школьников. #дети #буллинг #травля #защита детей