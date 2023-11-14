Что такое хорошо…

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Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область

В детских играх не должно быть места жестокости. Даже если синяки лишь у одного, в итоге пострадают обе стороны.

коллаж Павла Цедилина

Все из детства, говорят психологи. И конечно, они правы. У меня было счастливое детство. Учеба давалась легко, со всеми могла найти общий язык. Кружки и спортивные секции, книги и друзья-товарищи, гонки на велосипедах и вылазки во двор соседней пожарной части за зелеными, горько-кислыми, но такими вкусными яблоками.

Лишь одно воспоминание из прошлого до сих пор не дает мне покоя, заставляя внутренне крас­неть. И даже не за себя... Жил по соседству мальчишка. Уж не помню, чем не угодил он девчонкам постарше, только любой его выход во двор был для них как крас­ная тряпка для быка. На обидные слова и тычки задиралам прилетала ответка, которая еще больше питала зародив­шуюся взаимную неприязнь. Был ли вообще повод для придирок, не помню. Но с той поры прошло без малого 40 лет, а я при редких встречах с ним на улицах отвожу глаза лишь потому, что была немым свидетелем, когда «семеро на одного». И пусть заводил было двое-трое, но за их спинами стояла ватага таких, как я, малявок, а его спину никто не прикрывал. Затравленный взгляд того мальчишки как немой укор, видимо, останется со мной до конца.

Травля, по-современному – буллинг. Когда всей толпой на одного, а причина для нападок – любая. Кто-то в этом «процессе» самоутверждается, выплескивая на жертву свою агрессию, комплексы, обиды. Другие, наблюдая, развлекаются или просто не понимают, что так делать нельзя. Но, как верно говорят психологи, даже если синяки лишь у одного, в итоге пострадают обе стороны. Безусловно, мозгоправы о своем – о поломанной психике. Или муках совести. Это кому как повезет. Для меня когнитивный диссонанс той ситуации перерос в острое желание все рассматривать через призму справедливости.

В детских играх нет места жес­токости. Да и в недетских тоже. Жестокость физическая и эмоциональная – уже преступление, и оно недопустимо. Пожалуй, эту мысль – о недопустимости жестокости, как в разрезе общечеловеческих ценностей, так и с точки зрения закона, – намерены донести психологи, ювенальные инспекторы уральским школьникам и студентам на встречах, посвященных буллингу и его профилактике. Организаторы этих встреч – «Жастар рухы», молодежное крыло партии «Amanat».

Психологи говорят о видах буллинга, просят привести примеры, интересуются, знают ли подростки о том, что необходимо предпринимать в таких случаях. Разговор особо оживает, когда речь заходит о кибербуллинге. Казалось бы, невинные дизлайки, злые комментарии под постами и фото выбранной жертвы, но наносят они совсем не виртуальные раны.

– В первую очередь мы говорим о том, что проблему нельзя замалчивать. Нужно делиться­ с родителями, учителями, друзья­ми. Самое тяжелое, когда ребенок чувствует себя одиноким, беззащитным, загнанным в угол, – говорит председатель Западно-Казахстанского филиала «Жастар рухы» Архат Исламгалиев. – На сегодня такие встречи прошли уже со старшеклассниками нес­кольких школ. Мы специально начали со смешанных школ, объяс­няем учащимся, что незнание одноклассником языка, произ­ношение с акцентом и другие придирки на почве национальности неприемлемы, как и в целом недопустимо агрессивное отношение к человеку. Нужно с раннего детства формировать нетерпимость к травле. Только так наше общест­во будет здоровым.

К сожалению, не в каждой ­семье ребенок может найти понимание у самых близких людей – родителей. «Не будь размазней, учись за себя постоять, давай сдачи, нарабатывай авторитет», – советуют некоторые отцы и даже мамы, не понимая, что при объявленном бойкоте кулаками дружбу себе не выбьешь. Эмоциональное насилие порой намного больнее, чем физическое. Есть и такие семьи, где «на путь истинный» наставляют подзатыльниками и грубостью. Ребенок воспринимает такое как допустимые формы общения, транслируя подобное поведение в школе и на улице. Да и руководство школ не всегда готово открыто признавать нездоровую атмосферу, чтоб не портить имидж учреждения. Хорошо, когда ребенок все же найдет поддержку, ведь ее отсутствие может толкнуть жертву к самому непоправимому.

Школьникам напомнили, что сообщить о фактах буллинга можно анонимно благодаря проекту «Komek Stop Bullying», запущенному в этом году. В каждой школе установлены таблички с QR-кодами, наведя на которые смартфон отправляешь обращение. Проверять его будут учителя, психологи, полицейские и прокуратура.

...Все из детства, твердят психологи, а значит, из семьи. И первыми, кто должен услышать тревожные звоночки от ребенка, который стал жертвой буллинга, должны быть родители. Не забываем ли мы своим крохам почаще рассказывать, что такое хорошо, а что такое плохо, объяснять, что боль и слезы другого не должны вызывать радость и удовлетворение? Всегда ли та самая крепкая в мире связь между малышом и его мамой перерастает в дружбу и доверие, умение делиться самым сокровенным, что порой спасает жизнь, уберегает подростка от неверного шага? Увы, очень-очень редко. И, возможно, сегодня такие беседы о буллинге не меньше нужны родителям школьников.

#дети #буллинг #травля #защита детей

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