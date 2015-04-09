Чтобы одолеть диабет Свежий выпуск 1019 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

С приветственной речью к участникам обратились организаторы и партнеры мероприятия. Директор Фонда диабетического просвещения РК Наталья Тукалевская рассказала о необходимости информирования населения о сахарном диабете и эффективности спорта для профилактики этой болезни. Перед гостями фестиваля выступила коман­да черлидеров КазГосЖенПУ – многократные победители студенческих соревнований.

Фестиваль «Спорт против диабета» будет проходить в течение четырех недель. Студенческие коман­ды примут участие как в народно-национальных играх, так и в традиционных видах спорта, в том числе волейболе, баскетболе, футболе, скалолазании, армрестлинге. Первый день спортивного фестиваля ознаменовался соревнованиями по мини-футболу среди девушек.

Фестиваль проводится в рамках просветительской программы «Внимание: диабет рядом!».