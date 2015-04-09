Чтобы одолеть диабет

С приветственной речью к участникам обратились организаторы и партнеры мероприятия. Директор Фонда диабетического просвещения РК Наталья Тукалевская рассказала о необходимости информирования населения о сахарном диабете и эффективности спорта для профилактики этой болезни. Перед гостями фестиваля выступила команда черлидеров КазГосЖенПУ – многократные победители студенческих соревнований. Фестиваль «Спорт против диабета» будет проходить в течение четырех недель. Студенческие команды примут участие как в народно-национальных играх, так и в традиционных видах спорта, в том числе волейболе, баскетболе, футболе, скалолазании, армрестлинге. Первый день спортивного фестиваля ознаменовался соревнованиями по мини-футболу среди девушек. Фестиваль проводится в рамках просветительской программы «Внимание: диабет рядом!».
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