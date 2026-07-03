Чудесные спасения англичан и бельгийцев

Очередной игровой день проходящего в Северной Америке мундиа­ля превратился в гран­диозный парад волевых камбэков, тактических драм и разбитых сердец. Стадия 1⁄16 финала продолжает безжалостно отсеивать тех, кто расслабляется раньше финального свистка. На данный момент известны пять из восьми пар 1⁄8 финала чемпионата мира. За выход в 1⁄4 финала турнира между собой поборются Франция и Парагвай, Канада и Марокко, США и Бельгия, Мексика и Англия, а также Норвегия и Бразилия. Матчи этой стадии пройдут с 4 по 7 июля, а имя нового обладателя Кубка мира мы узнаем 19 июля. Пока же футбольная планета переваривает итоги безумной игровой ночи, где признанные европейские гранды балансировали на грани катастрофы.

Первыми на поле вышли родоначальники футбола англичане, которые встретились с крайне неуступчивой ­командой, представляющей Демократичес­кую Рес­публику Конго. Игра проходила в американской Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в присутствии 68 239 зрителей. Почти все были уверены, что британцы пусть и не без проблем, но обойдут сборную с Африканского континента. Так и произошло в итоге, хотя все могло быть иначе и гораздо хуже.

Команда «трех львов» получила холодный душ уже на седьмой минуте, когда вингер испанского клуба «Кастельон» Брайан Сипенга пробил в ближний угол ворот вратаря ливерпульского «Эвертона» и национальной сборной Англии Джордана Пикфорда – 1:0. Далее конголезцы заперлись в обороне, а их вратарь Лионель Мпаси-Нзо поймал кураж, таща все, что летело в створ. Англичане бились о стену, выстроенную «леопардами», больше часа, пока на авансцену не вышел их знаменитый капитан Гарри Кейн. Нападаю­щий немецкой «Баварии» в очередной раз доказал, что его величие измеряется способностью вытаскивать свои команды из болота. На 75-й минуте он замкнул навес головой, а на 86-й оформил дубль, принеся Англии тяжелейшую волевую победу – 2:1. Этот дубль не просто вывел англичан на Мексику в 1⁄8 финала, но и вписал Кейна в историю. Форвард забил свой 13-й мяч на чемпионатах мира, обойдя по этому показателю великого Пеле (12 голов) и сравнявшись с легендарным французом Жюстом Фонтеном.

И все же главным украшением и одновременно главной трагедией этой ночи стал поединок между Бельгией и Сенегалом на стадионе «Люмен Филд» в американском Сиэтле, который наблюдали 66 925 зрителей. И здесь хотелось бы отметить африканскую сборную, которая с трудом пролезла в плей-офф, но зато выдала феноменальный перформанс. Сенегальцы не просто на равных играли с фаворитом в лице еще одной команды из Старого Света, но и во многом их превосходили. «Красные дьяволы» начали поединок довольно инертно, возможно, их расслабили прогнозы специалистов, что они непременно победят, а потому они передвигались по полю просто безоб­разно, не успевая за сенегальцами. Но отрезвление потом их все же настигло, когда в их ворота на 24-й минуте отправил мяч Хабиб Диарра, а в начале второго тайма Исмаила Сарр забил шедевральный гол в падении, сделав счет 2:0.

Бельгийцы очень долго пребывали в нокауте... Они даже начали ссориться между собой, но все же, осознав тяжесть предстоящего позора, образумились. И тут им на помощь пришли два фактора – сенегальцы вдруг перестали идти дальше большими силами вперед (теперь они уже поймали призрачную самоуверенность), и на поле у европейцев все острее стал действовать вышедший на замену во втором тайме ветеран и легенда команды Ромелу Лукаку. Именно он начал грандиозный камбэк, забив гол аж на 86-й минуте игры. Более того, за минуту до окончания основного времени бельгийцы забили еще один мяч усилиями Юри Тилеманса (счет стал 2:2) и перевели игру в овертайм.

Чтобы выявить победителя, командам пришлось играть два дополнительных тайма. И уже во втором на 121-й минуте арбитр после долгого просмотра VAR назначил пенальти в ворота Сенегала. 11-метровый уверенно реализовал все тот же Юри Тилеманс, поставив точку в матче с окончательным счетом 3:2. Это было невероятное спасение Бельгии и чис­тая спортивная драма для африканской команды, которая явно не заслуживала поражения в этот день, но такова футбольная судьба.

На фоне этих тактических мучений грандов истинное удовольствие доставила сборная США. Хозяева турнира заслуживают исключительно восторженных эпитетов. Американцы подошли к домашнему мундиалю в феноменальной физической и ментальной форме, приятно удивляя своей игровой моделью. В Калифорнии на стадионе «Левайс» в присутствии 68 827 зрителей «звездно-полосатые» без видимых проблем переиграли сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0, которая, кстати, в этот день очень опрометчиво не поставила в состав игрока нашей «Астаны» Ивана Башича. На 45-й минуте счет в игре открыл Фоларин Балогун, который во втором тайме отличился еще и тем, что умудрился схватить прямую красную карточку за грубый фол, оставив команду в меньшинстве. Тем не менее американцы не дрогнули, и, более того, играя уже вдесятером, они забили еще один гол на 82-й минуте усилиями Малика Тилльмана. Причем счет мог быть крупнее, если бы судьи не отменили еще два гола хозяев турнира из-за минимальных офсайдов. США выходят в 1⁄8 финала на Бельгию, и с такой организованной игрой американцы вполне способны отправить «красных дьяволов» домой, если те полностью не перестроятся.