Clear-FEST, экогонка и экопривычки

Конференцию, посвященную развитию общенациональной программы «Таза Қазақстан», организовали сотрудники КГУ «Центр общественного развития и информации» и Молодежного ресурсного цент­ра Петропавловска. Ее участниками стали представители студенческой и работающей молодежи.

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Член АНК, депутат городского маслихата Салимхан Сабитов затронул тему «Чистый Казахстан – твое завт­ра». Он высказался о том, насколько важно прививать экологические привычки, а проект «Таза Қазақстан» назвал ярким примером системного подхода к решению экологических проблем.

– Экологические привычки не только улучшают качество жизни, – сказал он, – но и формируют новую парадигму мышления, когда забота об окружающей среде становится нормой. Проект «Таза Қазақстан» – не просто инициатива, это наш шанс на будущее, в котором экология и экономика смогут сосуществовать, обеспечивая благоприятные условия для жизни. В наших силах сделать Казахстан чистым и зеленым!

Сразу после конференции эковолонтеры перешли от слов к делу и провели экологическую акцию «Бірге Қазақстан!». Несколько десятков молодых людей вышли на уборку сквера по улице Букетова, 34. Несмотря на прохладную погоду, за короткое время они навели там образцовый порядок.

В регионе продолжается реализация масштабной программы «Таза Қазақстан», направленной на формирование экологической культуры и заботу об окружающей среде. По данным специалиста Центра общественного развития и информации УВП акимата СКО Гульбакыт Байбусиновой, в экологических мероприятиях участвовали более 5 тыс. молодых волонтеров.

Особое внимание привлекли спортивно-экологические марафоны Clear-FEST и экогонка на пляже, в ходе которой команда студентов собрала более 800 кг мусора, за что была награждена ценными призами. Мастер-класс по сортировке отходов и акции по обмену полиэтиленовых пакетов на экологические также запомнились населению, заставив задуматься о разумном потреблении и сокращении отходов.