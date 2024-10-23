Community центр для молодежи заработал в Караганде

Культура
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Венера Баталова
корреспондент

В преддверии Дня Республики в Караганде состоялось открытие community центра для молодежи. Инициатива реализована в рамках концепции государственной молодежной политики на 2023-2029 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультинформ

Фото: Минкультуры РК

«Главная наша задача - формирование позитивной и эффективной социально-экономической молодежной среды», - отметил на открытии председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров.

В данном центре на бесплатной основе молодежь может получить квалифицированную психологическую и юридическую помощь, консультации по финансовым вопросам, трудоустройству.

Работа центра также направлена на поддержку творческих и креативных инициатив молодежи. В частности, здесь есть 7 тематических зон, среди которых студия звукозаписи, студия для обучения управлению дроном, студия подкастов и др.

На сегодня такие community центры действуют также в Алматы и Кызылорде.

#Караганда #молодежь #Community центр

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