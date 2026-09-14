В Брюсселе прошла фотовыставка «Тазы, обгоняющая ветер»

Выставка была организована в честь второй годовщины международного признания казахской тазы. 3 сентября 2024 года Международная кинологическая федерация (FCI) предоставила казахской тазы предварительное международное признание и признала Казахстан страной происхождения породы.

Выставка прошла на территории посольства. В традиционной казахской юрте на фоне национального убранства были представлены фотографии тазы. Часть экспозиции разместили на открытой площадке перед юртой.

В экспозиции показаны особенности казахской тазы, её связь с природой степи и традиционным образом жизни казахского народа.

«Моим главным источником вдохновения, конечно, является любовь к животным, особенно к собакам, с которыми я вырос. В нашей семье тазы была рабочей собакой, которую использовали на охоте. Поэтому для меня это не просто порода собак, а часть нашей культуры и личной истории», - сказал член ОФ «Клуб национальной охоты NOMAD» Абзал Досыман.

ОФ «Клуб национальной охоты NOMAD» около 20 лет занимается сохранением и популяризацией казахской тазы и традиций национальной охоты. Основателем этого направления стал Булат Мизанбаев. За эти годы вокруг клуба объединились люди, заинтересованные в сохранении и развитии национального наследия.

По словам Абзала Досымана, после поручения Главы государства по сохранению национальных пород собак работа клуба в этом направлении была усилена.

В открытии выставки приняли участие представители дипломатического корпуса в Брюсселе, представители культурных и общественных организаций Бельгии, а также приглашённые гости.

«Тазы – это не просто национальная порода собак. Это часть истории, традиций и культурной памяти нашего народа. Международное признание тазы стало важной вехой. Теперь наша задача – сохранить это уникальное наследие и шире представить казахскую тазы миру», - отметил посол Казахстана в Бельгии Роман Василенко.

Среди представленных работ есть фотография Президента Франции Эммануэля Макрона с казахской тазы. Она связана с его визитом в Казахстан в ноябре 2023 года. В ходе визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подарил французскому лидеру двух щенков тазы. Сегодня Жюль и Жанна живут в Елисейском дворце.

Генеральный секретарь Профессиональной федерации независимых авторов, режиссёров и продюсеров Бельгии Франк Депайф отметил, что казахскую тазы можно шире представить, как часть туристического потенциала Казахстана.

«Я очень люблю собак. Поэтому мне было интересно познакомиться с породой, которая находилась на грани исчезновения, а затем была возрождена. Я считаю, что тазы является частью туристического потенциала Казахстана, и её необходимо активнее популяризировать», - сказал Франк Депайф.

Брюссельская выставка стала третьей международной экспозицией, посвящённой казахской тазы. Ранее проект был представлен в Турции и Финляндии. Организаторы планируют и в дальнейшем проводить подобные выставки за рубежом.

Выставку организовал ОФ «Клуб национальной охоты NOMAD» при поддержке Министерства иностранных дел РК и совместно с Посольством Республики Казахстан в Королевстве Бельгия.