Поклонники Димаша готовятся к мировому туру DIMENSIONS

Культура

До старта нового мирового тура Димаша Кудайбергена DiMENSIONS остается чуть больше месяца.

Фото: dimashnews.com

В преддверии предстоящих концертов поклонники артиста в разных странах проводят информационные и творческие акции, знакомя жителей своих городов с творчеством казахстанского исполнителя и готовясь к его приезду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на dimashnews.com

Первой точкой DiMENSIONS World Tour станет Краков, где 18 октября состоится первый сольный концерт Димаша в Польше. В преддверии этого события польские поклонники артиста организовали двухдневную акцию в городе.

Во время пикника, посвященного 10-летию программы «Открытый Краков», Dears рассказывали жителям и гостям города о Казахстане, Димаше и его творчестве.

На следующий день участники фан-клуба прошли от Кургана Кракуса до Главной площади Кракова, распространяя информационные материалы о предстоящем концерте.

Активная подготовка к DiMENSIONS проходит и в Испании, где 30 октября Димаш представит свое шоу в мадридском Palacio Vistalegre.

Испанский фан-клуб проводит масштабную информационную кампанию, которая стартовала 16 июня. Ее цель — рассказать широкой аудитории о творчестве Димаша и его втором сольном концерте в Испании.

Участники инициативы распространяют информационные материалы и размещают афиши в различных городах страны. На сегодняшний день к кампании присоединились уже более 150 магазинов и других заведений, а их число продолжает увеличиваться.

Тем временем в Латинской Америке также готовятся к встрече с артистом. 24 ноября Димаш впервые выступит с сольным концертом в Чили — шоу DiMENSIONS состоится в Movistar Arena в Сантьяго. Интерес к первому выступлению артиста в стране оказался высоким: билеты на концерт полностью распроданы.

В преддверии первого приезда артиста в страну на большом цифровом экране на одной из главных магистралей Сантьяго появилось специальное приветствие Димашу.

Инициатива стала подарком одной из чилийских поклонниц от ее сына, работающего в сфере рекламы. Зная о любви своей мамы к творчеству Димаша, он организовал размещение приветствия в честь предстоящего первого визита казахстанского артиста в Чили.

В момент появления сообщения на экране рядом собрались представители чилийского фан-клуба, вместе отметив приближение долгожданного события.

Таким образом, еще до начала DiMENSIONS World Tour предстоящие концерты объединяют поклонников Димаша в разных странах. От европейских городов до Латинской Америки Dears реализуют собственные инициативы, рассказывают новым слушателям о творчестве артиста и готовятся встретить новый мировой тур.

#Димаш #поклонники #мировое турне

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