К марафону «Читающая нация» присоединился миллионный участник

Изображение сгенерировано нейросетью

Это важный рубеж для проекта и всей читательской команды. Сегодня 1 000 000 человек со всех регионов Казахстана сделали свой выбор в пользу книги, знаний и развития.

Среди участников — школьники и студенты, педагоги и родители, библиотекари, государственные служащие, представители различных профессий и целые семьи.

За этой цифрой — не просто количество регистраций. За ней — миллион людей, которые открыли для себя марафон и сделали шаг навстречу чтению. Читать вместе — значит не просто читать больше. Это возможность обсуждать книги, делиться впечатлениями, открывать новые идеи, лучше понимать друг друга и формировать культуру чтения.

Особенно важно, что к марафону присоединяются целые семьи, школы, коллективы и сообщества. Книга становится поводом для общения и объединяет людей разных возрастов и профессий.