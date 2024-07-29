Данные Yandex Food и других сайтов Казахстана слиты в Сеть

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

TSARKA GROUP анализирует утечку крупнейшего хакерского форума BreachForums, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Cert.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На прошлой неделе в мессенджере Telegram произошла утечка данных: пользователь emo выложил в сеть полную базу данных хакерского форума BreachForums. Этот форум, действовавший с 2022 по 2023 год, был известен своей деятельностью в области торговли вредоносным ПО и украденными данными.

Всего на хакерском форуме BreachForums, было предположительно зарегистрировано 15 хакеров из Казахстана.

Утечка включает в себя все данные до 29 ноября 2022 года, в том числе и  идентификаторы пользователей, хешированные пароли, личные сообщения, криптовалютные адреса, использовавшиеся для покупки форумных кредитов, и все сообщения на сайте.

Среди слитых данных обнаружены и казахстанские ресурсы:

Слив БД управления сервисной станцией — Россия и Казахстан — Резервная копия SQL, доступ и SCADA;

Данные транспортно-логистической компании Spark;

Слив БД студентов и абитуриентов Университета имени Шакарима;

Утечка полной базы данных B2B 2GIS Казахстан за 24.06.2022;

Слив данных пользователей Yandex Food из Казахстана и России;

Утечка данных пользователей Fonbet из Казахстана и России за 2021 год.

«По некоторым сведениям, эти данные были взяты из бэкапа базы данных бывшего админа ресурса – Конора Брайана Фитцпатри. Кроме того, в утечке содержатся разного рода сообщения от участников форума. В одном из них говорится, что взломан важный казахстанский банк. На данный момент правоохранительные органы уже располагают этой БД», – прокомментировал основатель TSARKA Group Олжас Сатиев.

Этот инцидент подчеркивает важность защиты персональной информации и бдительности в условиях растущих киберугроз. Пользователей киберпространства призывают быть особенно осторожными и своевременно обновлять свои пароли и соблюдать другие меры безопасности.

Сообщается, что были также обнаружены утечки данных из других стран:

9 хакеров из Узбекистана, которые занимались продажей данных бизнес объектов;

Большая база данных паспортных и отсканированных документов, банковские выписки, KYC и многое другое на 100GB+ (Казахстан — Кыргызстан — Узбекистан);

В базе данных Яндекс Карты обнаружено 1 200 000 уникальных писем (Азербайджан — Кыргызстан — Узбекистан);

Свежие счета PayPal (Big Balances) (Азербайджан) – Что именно продают не указано. 5,09 миллиона покупателей / данные покупателей – последние  данные – сентябрь 2022.

#утечка #сайты #данные

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