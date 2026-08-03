На Кубе снова полный блэкаут

Происшествия,В мире
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом 3 августа сообщили в пресс-службе государственной энергетической компании страны

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Предыдущее массовое отключение света на Кубе произошло 7 июля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«В национальной электроэнергетической системе произошло полное отключение электроэнергии», — говорится в сообщении в соцсети Х.

Подробности и причины, а также сроки возобновления подачи электроэнергии не уточняются.

Предыдущее массовое отключение света на Кубе произошло 7 июля. Блэкаут затронул всю национальную электроэнергетическую систему. Подача электричества была восстановлена только 15 июля.

#Куба #блэкаут

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