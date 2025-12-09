Дархан Жазықбай: Академическая честность сегодня – безопасность Казахстана завтра

Образование
20
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в Международный День борьбы с коррупцией в Maqsut Narikbayev University состоялся республиканский форум Лиги академической честности под названием «Адал білім – адал ұрпақ» («Честное образование – честное поколение»). Инициатаром мероприятия выступило Агенство Республики Казахстан по делам государственной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АДГС РК

В работе форума приняли участие председатель Агентства Дархан Жазықбай, министр науки и высшего образования Саясат Нұрбек, министр просвещения Жулдыз Сүлейменова, председатель Правления MNU Талгат Нарикбаев, а также ректоры ведущих вузов страны. Всего форум собрал свыше 300 человек, включая представителей организаций среднего образования, экспертного сообщества игосударственных органов.

В рамках мероприятия обсуждались ключевые вопросы обеспечения академической честности в сфере образования и формирования устойчивой нетерпимости к коррупции в образовательной среде.

В своем выступлении председатель Агенства Дархан Жазықбай подчеркнул стратегическую важность данной темы, напомнив о поручении Главы государства: вводить строгую ответственность вплоть до лишения лицензии за нарушения академической честности и коррупционные проявления  в вузах.

«Какие ценности мы сегодня заложим в систему образования, такие плоды увидим в будущем. Академическая честность – это ориентир, который направляет систему образования в верное русло» - подчеркнул председатель Агентства.

В докладе также акцентировалось, что укрепление принципов честности в школах, колледжах и университетах рассматриваются как часть обеспечения национальной безопасности. Обсуждались результаты анализа коррупционных рисков в сфере образования и необходимость дальнейшего совершенствования механизмов открытого найма руководителей, предотвращения конфликта интересов и повышения управленческих стандартов.  

По итогам обсуждений был подписан Меморандум о совместной работе по укреплению академической честности между Агентством по делам государственной службы, Министерством науки и высшего образования, Министерством просвещения и Лигой академической честности.

Кроме того, была утверждена Дорожная карта по реализации Меморандума на 2026–2027 годы, предусматривающая комплекс мероприятий по развитию культуры честности, внедрению международных антикоррупционных стандартов, расширению программ по этике, правовой грамотности и профессиональной ответственности.

Справочно:

9 декабря 2003 года в городе Мерида (Мексика) предложено подписать Международную конвенцию ООН против коррупции. С тех пор эта дата отмечается как Международный день борьбы с коррупцией.

Лига академической честности была создана в 2018 году по инициативе M. Narikbayev University и Almaty Management University.

Это добровольное объединение организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан.

Лига выполняет миссию по повышению качества образования в стране путем продвижения и реализации десяти основных принципов академической честности.

На сегодняшний день в состав организации входят 22 вуза.

Совет Лиги занимается разработкой стандартов честности.

#АДГС #ВУЗ

Популярное

Все
Мы третьи в мире!
Осечка на старте
Патриарх философской науки Казахстана
Нацбанк предупредил казахстанцев о новой схеме мошенничества
Мощное землетрясение произошло в Японии
Когда призраки прошлого оживают в семейном доме
Секреты мастеров
Разрушить барьеры молчания
Понять Абая сердцем
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Район бьет рекорды
Танцы без границ
Рыбу надо спасать
Созвучие стиха и песни
Завоевано 11 наград
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Филиал Heriot-Watt University: доступность и качество
Qarzhy Saqshysy: игру по финансовой безопасности проводят с…
АФМ провело игру для подростков
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]