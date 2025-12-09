Сегодня в Международный День борьбы с коррупцией в Maqsut Narikbayev University состоялся республиканский форум Лиги академической честности под названием «Адал білім – адал ұрпақ» («Честное образование – честное поколение»). Инициатаром мероприятия выступило Агенство Республики Казахстан по делам государственной службы, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба АДГС РК

В работе форума приняли участие председатель Агентства Дархан Жазықбай, министр науки и высшего образования Саясат Нұрбек, министр просвещения Жулдыз Сүлейменова, председатель Правления MNU Талгат Нарикбаев, а также ректоры ведущих вузов страны. Всего форум собрал свыше 300 человек, включая представителей организаций среднего образования, экспертного сообщества игосударственных органов.

В рамках мероприятия обсуждались ключевые вопросы обеспечения академической честности в сфере образования и формирования устойчивой нетерпимости к коррупции в образовательной среде.

В своем выступлении председатель Агенства Дархан Жазықбай подчеркнул стратегическую важность данной темы, напомнив о поручении Главы государства: вводить строгую ответственность вплоть до лишения лицензии за нарушения академической честности и коррупционные проявления в вузах.

«Какие ценности мы сегодня заложим в систему образования, такие плоды увидим в будущем. Академическая честность – это ориентир, который направляет систему образования в верное русло» - подчеркнул председатель Агентства.

В докладе также акцентировалось, что укрепление принципов честности в школах, колледжах и университетах рассматриваются как часть обеспечения национальной безопасности. Обсуждались результаты анализа коррупционных рисков в сфере образования и необходимость дальнейшего совершенствования механизмов открытого найма руководителей, предотвращения конфликта интересов и повышения управленческих стандартов.

По итогам обсуждений был подписан Меморандум о совместной работе по укреплению академической честности между Агентством по делам государственной службы, Министерством науки и высшего образования, Министерством просвещения и Лигой академической честности.

Кроме того, была утверждена Дорожная карта по реализации Меморандума на 2026–2027 годы, предусматривающая комплекс мероприятий по развитию культуры честности, внедрению международных антикоррупционных стандартов, расширению программ по этике, правовой грамотности и профессиональной ответственности.

Справочно:

9 декабря 2003 года в городе Мерида (Мексика) предложено подписать Международную конвенцию ООН против коррупции. С тех пор эта дата отмечается как Международный день борьбы с коррупцией.

Лига академической честности была создана в 2018 году по инициативе M. Narikbayev University и Almaty Management University.

Это добровольное объединение организаций высшего и послевузовского образования Республики Казахстан.

Лига выполняет миссию по повышению качества образования в стране путем продвижения и реализации десяти основных принципов академической честности.

На сегодняшний день в состав организации входят 22 вуза.

Совет Лиги занимается разработкой стандартов честности.