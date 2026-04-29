Логистика в условиях внедрения ИИ

Как отметила модератор форума директор Колледжа Международной академии бизнеса Альфия Хисматуллина, учебным заведениям, занятым в подготовке профессиональных кадров, интересно знать, как работают их партнеры из бизнес-сообщества. При этом главный вопрос: что происходит в сфере логистики в период масштабной цифровизации и внедрения искусственного интеллекта? Педагогическому составу важно определиться, чему и как правильно обучать студентов, чтобы их знания и навыки были востребованы в реальном секторе экономики.

Директор Центра коммерциализации и трансфера технологий Российского биотехнологического университета Олег Омельченко сделал акцент на том, как цифровая трансформация в логистике отражается на цепочках поставок, транспорте и процессах управления потоками; какое влияние она оказывает на профиль специалиста, которого необходимо готовить для новой экономики.

– Логистика сегодня уже не может рассматриваться как функция перемещения грузов из одной точки в другую. Она становится цифровой сервисной системой, где каждое значимое решение опирается на данные, платформы, аналитику и все чаще на инструменты искусственного интеллекта, – отметил он. – Поэтому ключевой научный и практический вопрос звучит так: как синхронизировать цифровую трансформацию логистики и трансформацию системы подготовки кадров, чтобы эффект был не фрагментарным, а системным?

По словам эксперта, если компания попытается внедрить ИИ, не обеспечив цифровую прозрачность процессов, она не будет оптимизировать системы, а лишь создаст вокруг хаос. ИИ, блокчейн, интернет вещей, телематика, цифровые двойники, автономные системы и облачные платформы – все эти решения меняют саму логику работы отрасли. Это означает, что квалификация специалиста теперь определяется не только знанием процессов, но и способностью работать с цифровыми инструментами, читать данные, формировать гипотезы и принимать решения на основе анализа.

Олег Омельченко поделился мнением о роли Казахстана в развитии мировой логис­тики и новом формате подготовки кадров.

– Для Казахстана эта тема имеет не идео­логическое, а стратегическое значение. Страна занимает важное положение в евразийской транспортной архитектуре и обладает мощным транспортно-логистическим потенциалом. Но сегодня мало просто быть транзитной территорией, чтобы занимать сильную позицию в меж­дународной логистике, необходимо становиться цифровой экосистемой, способной обеспечивать прозрачность, скорость, интеграцию и универсальное управление потоками, – сказал он. – Рес­публика может рассматриваться как будущий цифровой хаб Евразии. У страны есть для этого серь­езные предпосылки: географическое положение, протяженные транзитные коридоры, значительный грузооборот и высокий потенциал роста транзита в ближайшие годы.

А решающим фактором могут выступить кадры. Поэтому логист должен стать интеллектуально вооруженным пользователем цифровой среды.

Традиционной модели подготовки специа­листов уже недостаточно. Нужны новые образовательные форматы: цифровые лаборатории, работа с реальными данными, симуляторы, дуальные треки с предприятиями и кейсовая среда. И здесь принципиально меняется роль преподавателя. Он должен уметь взаимодействовать с аудиторией в рамках проводимой модерации. Он перестает быть просто транс­лятором знаний, становясь архитектором образовательной среды, в которой студент учится анализировать, моделировать, выбирать и принимать решения.

По итогам форума принята резолюция, в которой отмечены необходимость актуа­лизации образовательных программ с учетом требований цифровой экономики и рынка труда, расширения внедрения дуальной формы обучения и ряд других аспектов, направленных на использование современных образовательных технологий и цифровых решений.