Педагог работает на будущее страны

Автор школьных учебников по гео­графии и разработчик образовательных программ для вузов Руслан Каратабанов отмечает, что в теории кадрового менеджмента престиж любой профессии – это сложная социальная конструкция, состоящая из уровня доходов, высоты барьеров при входе в специальность и степени признания обществом вклада в общее благо. По его словам, долгое время в Казахстане наблюдался досадный парадокс: при колоссальном общественном значении учительского труда фактический статус педагога оставался неоправданно низким. Учителя нередко становились заложниками бюрократической сис­темы, выполняя функции, далекие от просвещения.

– Удержание специалиста в профессии начинается с четкой и прозрачной позиции: понятного рынка труда, предсказуемых карьерных траекторий и достойного вознаграждения, – подчеркивает Руслан Каратабанов. – Закон «О статусе педагога» успешно взломал старую систему, сделав профессию учителя защищенной. Важнейшим этапом стало формирование глубокой профессиональной идентичнос­ти. Теперь человек говорит не «я где-то работаю», а «я – учитель», и за этой фразой стоит осознание собственной ценности и государственной поддержки.

Одним из самых резонансных и эффективных новшеств закона стало освобождение учителя от несвойственных ему функций. На протяжении десятилетий педагог воспринимался как «универсальный исполнитель». Он выполнял массу функциональных обязанностей – от подворовых обходов до участия в массовых мероприятиях. Теперь эта практика пресечена на законодательном уровне. Привлечение учителя к работам, не связанным с его прямыми должностными обязаннос­тями, влечет за собой административную ответственность и ощутимые штрафы. Это де-факто создало зону профессионального суверенитета, поз­волив преподавателю сосредоточиться на главном – на детях и собственном профессиональном росте.

Материальное подкрепление статуса стало вторым столпом реформы. Поэтапное повышение заработной платы, которое за четыре года увеличило доходы педагогов в два раза, введение доплат за магистерскую степень, нас­тавничество и квалификационные категории изменили экономический профиль профессии. А снижение учебной нагрузки до 16 часов в неделю дало учителю то, чего ему катастрофически не хватало, – время. Теперь его можно грамотно распределить на подготовку к уроку, изучение новых методик и, что немаловажно, на отдых, который необходим для предотвращения эмоционального выгорания.

– Мы должны понимать, что качест­венное образование – это не только передача знаний, но и формирование этического фундамента личности, – рассуждает эксперт. – Соединить академические результаты с человеческими качествами – это и есть архитектурная задача современной школы. Педагог, обладающий сильным умом, транслирует эти ценности своим ученикам. Когда государство защищает учителя от оскорблений и неуважительного поведения со стороны участников образовательного процесса, оно тем самым восстанавливает символичес­кий капитал всей нации.

По мнению эксперта, венцом приз­нания заслуг учительства стало учреж­дение государственной награды – почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы». Это высшая форма благодарности, подчеркивающая, что труд педагога в нашей стране имеет исключительную ценность. Сегодня мы видим, что в педагогические вузы стали приходить лучшие выпускники школ, обладатели высоких баллов ЕНТ и знаков «Алтын белгі». Барьер входа в профессию вырос, а вместе с ним изменилось и качество человечес­кого капитала в системе образования.

– Повышение статуса педагога – это не кратковременная акция, а долго­срочная инвестиция в интеллектуальную безопасность страны, – говорит Руслан Каратабанов. – Благодаря закону профессия учителя перестала быть «социальной нагрузкой» и стала приз­ванием для сильных, образованных и уважаемых людей. Теперь это путь для лидеров, готовых не просто транслировать параграфы учебника, но и проектировать будущее Казах­стана через развитие каждого конкретного ребенка.