В Satbayev University создана академия цифровых технологий и ИИ

На базе Satbayev University начала работу Академия цифровых технологий и искусственного интеллекта ADT&AI (Academy of Digital Technologies & Artificial Intelligence). Новая структура занимается внедрением цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в подготовку специалистов нового поколения, совершенствование внутренних процессов университета, а также разработкой решений для корпоративного сектора, передает корреспондент Kazpravda.kz

ADT&AI развивает современные онлайн-курсы, делая техническое образование доступным вне зависимости от местоположения студента. Академия также запустила программы повышения квалификации для сотрудников казахстанских предприятий и помогает бизнесу внедрять инструменты цифровой трансформации в рабочие процессы. На базе собственного центра обработки данных создаются цифровые сервисы и решения на основе искусственного интеллекта.

Особую роль в работе Академии играет Лаборатория ИИ, занимающаяся внедрением интеллектуальных алгоритмов в образовательные и корпоративные продукты.

«Мы создаем не просто образовательную платформу, а полноценную технологическую среду, где образование, инфраструктура и искусственный интеллект работают вместе. Наша задача – дать студентам и партнерам реальные инструменты для работы и развития в цифровой экономике», – отметила project-manager и бизнес-аналитик Лаборатории искусственного интеллекта Наталья Кудрявцева.

Academy of Digital Technologies & Artificial Intelligence создана в рамках реализации национальной программы AI-Sana по развитию искусственного интеллекта в Казахстане. Это масштабная государственная инициатива, направленная на развитие ИИ-компетенций среди студентов, поддержку стартапов и формирование технологической среды нового поколения. Программа реализуется при поддержке Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан и ведущих университетов страны, включая Satbayev University.

В церемонии открытия приняли участие помощник Президента Куанышбек Есекеев, вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова и вице-президент Национальной академии наук Аскар Джумадильдаев, которые оценили инновационную инфраструктуру Satbayev University и проекты на основе искусственного интеллекта, которые разворачиваются на базе новой Академии.

Опираясь на лучшие международные практики и опыт ведущих университетов мира, Satbayev University делает ставку на развитие прикладных ИИ-решений для экономики Казахстана и поддержку технологического предпринимательства. Особое внимание уделяется запуску студенческих стартапов, сотрудничеству с международными экспертами и развитию проектов, ориентированных на глобальный рынок цифровых технологий.