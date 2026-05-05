В Satbayev University создана академия цифровых технологий и ИИ

Образование
Айман Аманжолова
корреспондент

На базе Satbayev University начала работу Академия цифровых технологий и искусственного интеллекта ADT&AI (Academy of Digital Technologies & Artificial Intelligence). Новая структура занимается внедрением цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в подготовку специалистов нового поколения, совершенствование внутренних процессов университета, а также разработкой решений для корпоративного сектора, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Satbayev University

ADT&AI развивает современные онлайн-курсы, делая техническое образование доступным вне зависимости от местоположения студента. Академия также запустила программы повышения квалификации для сотрудников казахстанских предприятий и помогает бизнесу внедрять инструменты цифровой трансформации в рабочие процессы. На базе собственного центра обработки данных создаются цифровые сервисы и решения на основе искусственного интеллекта.

Особую роль в работе Академии играет Лаборатория ИИ, занимающаяся внедрением интеллектуальных алгоритмов в образовательные и корпоративные продукты.

«Мы создаем не просто образовательную платформу, а полноценную технологическую среду, где образование, инфраструктура и искусственный интеллект работают вместе. Наша задача – дать студентам и партнерам реальные инструменты для работы и развития в цифровой экономике», – отметила project-manager и бизнес-аналитик Лаборатории искусственного интеллекта Наталья Кудрявцева.

Academy of Digital Technologies & Artificial Intelligence создана в рамках реализации национальной программы AI-Sana по развитию искусственного интеллекта в Казахстане. Это масштабная государственная инициатива, направленная на развитие ИИ-компетенций среди студентов, поддержку стартапов и формирование технологической среды нового поколения. Программа реализуется при поддержке Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан и ведущих университетов страны, включая Satbayev University.

В церемонии открытия приняли участие помощник Президента Куанышбек Есекеев, вице-министр науки и высшего образования Динара Щеглова и вице-президент Национальной академии наук Аскар Джумадильдаев, которые оценили инновационную инфраструктуру Satbayev University и проекты на основе искусственного интеллекта, которые разворачиваются на базе новой Академии.

Опираясь на лучшие международные практики и опыт ведущих университетов мира, Satbayev University делает ставку на развитие прикладных ИИ-решений для экономики Казахстана и поддержку технологического предпринимательства. Особое внимание уделяется запуску студенческих стартапов, сотрудничеству с международными экспертами и развитию проектов, ориентированных на глобальный рынок цифровых технологий.

#Образование #ИИ

Популярное

Все
Пилотов дронов готовят в Караганде
В Уральске ветерана поздравили со 105-летием
На всю оставшуюся жизнь
Защита рубежей стала делом всей жизни для четы из Жетысу
Не допустить непоправимого
Мангистау в цвету
Протяните руку помощи
Объединяющий страны космос
Работа с NEET-молодежью должна продолжаться
Ночной забег в древнем городе
Новые подходы в обучении
Город, соединявший континенты
Во главе угла – генетика
На потраву нет управы
Больше определенности в отношениях между личностью и государством
Каков уход, таков и плод
Природная основа экономической независимости
Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана
Восемь новых трансформаторов установили на Канале им. К. Сатпаева
За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица
Вручены государственные награды от имени Президента
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
Когда чужие дети становятся своими: история о милосердии в эпоху перемен
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
В Пекине проект Димаша Кудайбергена «Voice Beyond Horizon» собрал 2 млрд просмотров
«Один пояс — один путь»: Казахстан и Китай усиливают фитосанитарную безопасность на границе
Глава Сената встретился с директором БДИПЧ ОБСЕ
Забег, где важен каждый километр
22 медали – в копилке страны
Учиться делать правильный выбор
ИИ, один сплошной ИИ?
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Логистика в условиях внедрения ИИ
«Сириус» в Казахстане
Здесь учатся Родину защищать
ЕНУ заключил меморандум с японскими компаниями

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]