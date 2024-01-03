Дарить праздник – это просто

Общество
10
Дина Боранбаева

Благодаря поддержке неравнодушных людей сказочный Дед Мороз исполнил желания тридцати подопечных Центра адаптации несовершеннолетних области Жетысу.

фото автора

«Уважаемый Дед Мороз! Я была бы рада получить на Новый год джемпер и обувь 30-го размера. Я знаю, что Вы очень добрый, спасибо Вам за внимание!» Такое простое и очень трогательное желание загадала десятилетняя Аружан. Она в числе тридцати мальчиков и девочек, находящихся сейчас в ЦАН, адресовала письмо со своими просьбами главному зимнему волшебнику. В обращениях к нему ребята просили игрушки и канцелярские товары, спортивный костюм, куртку и другую одежду, а также обувь, перчатки для бокса и даже фен с плойкой.

В ЦАН попадают дети в возрас­те от 3 до 18 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю психологическую, медицинскую, социальную и педагогическую помощь здесь им оказывает 51 сотрудник. На долю многих ребят выпали совсем недетские испытания и лишения. А потому, подчеркивает директор ЦАН области Жетысу Ерлан Сансызбаев, за положенные 90 дней пребывания в этих стенах они стараются дать воспитанникам как можно больше внимания, заботы и тепла.

В этот раз организовать по-нас­тоящему волшебный и веселый новогодний праздник помогли меценаты: гуманитарный корпоративный фонд «Дигдар» из Астаны и талдыкорганец Берик Бектемир, ныне проживающий в США, приобрели все, что загадали ребята в письмах к Деду Морозу. Талдыкорганское предприятие «Кайнар-АКБ» преподнесло в дар центру нарядную елку и музыкальную аппаратуру. К тому же кульки со сладостями, игрушки, полезные бытовые и спортивные принадлежности подготовили сотрудники СОБР департамента полиции области и военнослужащие в⁄ч 48386. Все это счастливым и нарядным ребятам вручил, конечно же, самый настоящий Дед Мороз на красочном представлении с участием любимых сказочных героев.

Несмотря на все жизненные трудности, дети остаются детьми, которые искренне верят в чудо. А потому, говорят организаторы, так важно поддержать в них эту веру и надежду на лучшее.

#дети #Жетысу #подарки #2024 #поздравления #Новый год #елка #Центр адаптации

Популярное

Все
Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева
Полицейские спасли подростка, провалившуюся под лед на реке в Атырау
Количество погибших во время землетрясения в Японии увеличилось
Рафаэль Надаль: вероятно, что это будет мой последний год в теннисе
Из-за непогоды закрыты автотрассы в нескольких регионах Казахстана
Большие перспективы Среднего коридора
Полицейские дошли до корпоративов, стремясь оградить казахстанцев от мошенников
Не ходит в школу несколько месяцев: девочка-подросток исчезла в Жетысу
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
На какие маршруты выйдут 500 новых автобусов в Алматы
Заседание Комиссии по демонополизации экономики прошло в правительстве
«Барыс» разгромил «Авангард»
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Твори добро на всей Земле
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Генассамблея ООН приняла совместную инициативу Казахстана и Кирибати
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Тела пропавших в метель бабушки и внучки нашли в Костанайской области
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Шынгыз-хан и генеалогия
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Как Казахстан расширил свое присутствие в ЮНЕСКО, рассказал…
Пусть сбудутся заветные мечты!
Журналисты в погонах
Пой, Сашка! Пой!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]