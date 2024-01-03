Дарить праздник – это просто

«Уважаемый Дед Мороз! Я была бы рада получить на Новый год джемпер и обувь 30-го размера. Я знаю, что Вы очень добрый, спасибо Вам за внимание!» Такое простое и очень трогательное желание загадала десятилетняя Аружан. Она в числе тридцати мальчиков и девочек, находящихся сейчас в ЦАН, адресовала письмо со своими просьбами главному зимнему волшебнику. В обращениях к нему ребята просили игрушки и канцелярские товары, спортивный костюм, куртку и другую одежду, а также обувь, перчатки для бокса и даже фен с плойкой.

В ЦАН попадают дети в возрас­те от 3 до 18 лет, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Всестороннюю психологическую, медицинскую, социальную и педагогическую помощь здесь им оказывает 51 сотрудник. На долю многих ребят выпали совсем недетские испытания и лишения. А потому, подчеркивает директор ЦАН области Жетысу Ерлан Сансызбаев, за положенные 90 дней пребывания в этих стенах они стараются дать воспитанникам как можно больше внимания, заботы и тепла.

В этот раз организовать по-нас­тоящему волшебный и веселый новогодний праздник помогли меценаты: гуманитарный корпоративный фонд «Дигдар» из Астаны и талдыкорганец Берик Бектемир, ныне проживающий в США, приобрели все, что загадали ребята в письмах к Деду Морозу. Талдыкорганское предприятие «Кайнар-АКБ» преподнесло в дар центру нарядную елку и музыкальную аппаратуру. К тому же кульки со сладостями, игрушки, полезные бытовые и спортивные принадлежности подготовили сотрудники СОБР департамента полиции области и военнослужащие в⁄ч 48386. Все это счастливым и нарядным ребятам вручил, конечно же, самый настоящий Дед Мороз на красочном представлении с участием любимых сказочных героев.

Несмотря на все жизненные трудности, дети остаются детьми, которые искренне верят в чудо. А потому, говорят организаторы, так важно поддержать в них эту веру и надежду на лучшее.