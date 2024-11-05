Датское королевство: как казахский танцовщик покорил европейскую сцену

Вот уже шесть лет Мейрамбек Назаркожаев покоряет сцены Копенгагена и других европейских мегаполисов в качестве артиста балета Датского королевского театра, передае корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/meiram0l/

Простой казахский парень из села Караой Илийского района Алматинской области закончил хореографическое училище имени А.В Селезнева. А теперь достойно представляет балетное искусство Казахстана за пределами родины, вызывая восхищение и признание европейских зрителей и хореографов.

В начале творческого пути его приняли в труппу московского театра «Русский балет», он выступал на сцене Кремлевского дворца и Большого театра в Москве. Через год устроился в немецкий театр в Киле, где проработал два года и освоил современные балетные направления под руководством именитых мастеров из Европы.

С 2018 года Мейрамбек Назаркожаев трудится в Датском королевском театре. В это же время он принимал участие в фестивале Jacob’s Pillow в Нью-Йорке, где его работа была отмечена критиком и репортером газеты The New York Times.

Путь на большую сцену

Спикер считает, что успешная артистическая карьера часто балансирует на грани взлетов и падений. Он вспоминает, что с детства проявлял интерес к творчеству и спорту, в том числе играл на домбре, пианино, пел в самодеятельном хоре, играл со сверстниками в футбол, занимался боксом, борьбой. Первой его способности заметила тетя Фарида. Она преподавала казахский язык и литературу в Алматинском хореографическом училище имени А. В Селезнева и посоветовала ему поступать в это старейшее учебное заведение.

«В десятилетнем возрасте у меня не было никакого представления о классическом балете. Тем не менее, мне стало очень интересно. Вступительные экзамены в хореографическом училище проходили в несколько этапов. Если общеобразовательные предметы я сдал на «отлично», то с творческими заданиями возникли определенные сложности в связи с отсутствием некоторых профессиональных данных, необходимых для танцовщиков. При поступлении педагоги обычно проверяют природную гибкость ребенка, оценивают умение садиться на шпагат, встать на «мостик», музыкальность, слух, которые позволяют красиво двигаться в танце. Мне очень повезло, что они поверили в меня и дали шанс проявить свои способности. Так я впервые познакомился с балетным искусством и позже убедился в правдивости того, что секрет успеха состоит из 90% труда и 10% таланта», – пояснил он.

По словам артиста, жесткая дисциплина закаляет характер будущих звезд сцены.

«Во время учебы мне приходилось работать больше и дольше других ребят, чтобы улучшить свои физические данные. Мы ежедневно с восьми часов утра приходили в студию, чтобы часами репетировать там. В детстве особо не осознаешь насколько важно оттачивать мастерство, так как преобладают и другие интересы. Мои учителя говорили о том, что главное для артиста – трудолюбие. Надо выкладываться на 100%, чтобы достичь высоких результатов, выполняя рутинные задания. В трудные минуты меня заботливо опекали опытные педагоги и воспитатели. Когда живешь в интернате вдали от родственников, то формируется ответственность и осознанность за собственные действия и поступки. Несомненно, это играет важную роль в становлении независимого характера личности», – считает спикер.

Будучи студентом Мейрамбек прошел стажировку в Государственном академическом театре имени Абая. Он разучивал партии на вечерних репетициях для участия в спектаклях. Затем он переехал за границу, но до сих пор продолжает общаться с казахстанскими коллегами. Талантливый исполнитель говорит, что в балетной среде здоровая конкуренция стимулирует к дальнейшему профессиональному развитию.

«Государство много делает для развития казахстанского хореографического искусства, организуются разные мероприятия, проводятся конкурсы, гала-концерты. Конечно, многое зависит от финансирования. Тем не менее, было бы здорово, чтобы к нам почаще для обмена опытом приглашали зарубежных специалистов. В этом плане хочется, чтобы отечественные артисты больше работали с ведущими мастерами нашего времени, танцевали интересные партии в новых реформаторских балетах. Такие проекты помогают им лучше осваивать разные танцевальные стили и направления. Наверное, стоит не забывать и об инфраструктуре, чтобы у артистов были комфортные условия. Например, если артист получил травму ему необходимо оперативно оказать медицинскую помощь, получить консультации физиотерапевта, воспользоваться услугами массажиста, чтобы быстрее восстановить здоровье. Для нас важно тратить свою энергию на творчество», – отметил спикер.

Европейский успех

Также наш соотечественник рассказал о том, как стал первым казахом, который трудится в стенах Датского королевского театра, считающегося третьим старейшим мировым храмом искусства. Многие артисты балета мечтают подписать контракт, чтобы выступать на легендарной сцене и гастролировать по всему миру в составе звездной труппы. В свой день рождения Мейрамбек впервые специально приехал из Германии в Данию, чтобы пройти конкурсный отбор и ему сопутствовала удача. Через несколько недель он неожиданно получил сообщение по электронной почте с приглашением из Копенгагена.

«Я изначально знал, что Дания, как и другие скандинавские страны отличается высоким уровнем жизни, ее называют счастливым и безопасным государством. Датский язык сложный, однако люди здесь очень добрые, дружелюбные и приветливые. Конечно, первое время мне мешал языковой барьер, так как в Германии в моем окружении были русскоязычные друзья из стран СНГ. Зато здесь я здорово подтянул английский язык. Меня с первых дней тепло встретили коллеги, которые помогли после переезда адаптироваться на новом месте», – вспоминает танцовщик.

Также он добавил, что театр гордится сотрудничеством с лучшими современными хореографами мира, в том числе Акрам Хан, Уэйн Макгрегор, Кристофер Уилдон, Лиам Скарлетт, Джон Ноймайер. Их постановки считаются брендом Датского королевского театра, бережно хранящего свои исторические традиции. Основатель уникального датского балетного стиля, получившего название «школы Бурнонвиля» Август Бурнонвиль создавал в его стенах балеты, которые позже пополнили репертуар разных театров мира.

«Датский Королевский театр считается третьим старинным балетным театром в мире и является одним из ведущих театров в Европе, так как сотрудничает с лучшими хореографами и балетмейстерами нашего времени. Датская школа имеет богатую историю, так как в этом театре родилась Бурнонвильская техника. Знаменитые спектакли, такие как «Сильфида», «Этюды», «Фестиваль цветов», «Наполи» родились в стенах этого театра. Я безмерно рад, что мне удалось работать со многими мировыми именами в балетном мире и многому научиться у них. Так, как в будущем хотел бы поделиться этим знанием с казахской молодежью», – уточнил артист.

По его мнению, высокий исполнительский уровень казахстанских танцовщиков вполне позволяет им быть востребованными в зарубежных театрах. Если казахстанские зрители больше сконцентрированы на завораживающих трюковых элементах, прыжках, фуэте, то европейцы больше оценивают актерское погружение в образы. Им нравится переносится в другую историческую эпоху, смотреть за взаимоотношениями персонажей, поэтому интерес к классике не угасает.

«Думаю, нет идеального артиста балета, так как каждому исполнителю присущ индивидуальный стиль. Его профессиональное развитие зависит от многих факторов. Пока я не встречал универсального танцора, которому одинаково подвластны все направления хореографии. Наша сценическая деятельность длится примерно двадцать лет, не учитывая того, что иногда приходится тратить время на восстановление здоровья. Это не только физически, но и ментально сложно. В этом плане всегда надо быть готовым к любым экспериментам, чтобы оправдать ожидания публики», – рассказал Мейрамбек.

В качестве танцовщика ему особенно запомнились выступления на датском фестивале Summer ballet, проходившем в формате open air и необычный перфоманс в честь празднования Нового года возле Бранденбурских ворот в Германии.

Секреты стиля от Бурнонвиля

Собеседник подчеркнул, что правильный настрой перед выходом на сцену помогает установить связь со зрителями. Очевидно, что творческая профессия предполагает умение перевоплощаться и психологически проживать на сцене жизни совершенно разных персонажей с непростыми судьбами, начиная от королей и до маргиналов. Это приносит радость не только артистам, но и их поклонникам. Партию дерзкого и амбициозного Тибальда из балета «Ромео и Джульетта» в хореографии Джона Ноймайера Мейрамбек называет одной из самых любимых в своем репертуаре.

«Мои вкусовые предпочтения часто меняются. В студенческие годы мне в основном мне нравились классические русские балеты. Когда я переехал в Европу, то акцент резко сместился на постановки современных хореографов, где нет никаких рамок и все выглядит довольно реалистично. Если сравнить, то возникает ощущение, что зрители будто вживую смотрят кинофильм в театре. Однако сейчас мне больше импонирует Бурновильский стиль. Хранителем его традиций считается Датский королевский театр, поэтому нельзя упускать возможность перенимать опыт у мастеров. За кажущейся легкостью, полетными прыжками кроется большой труд, так как всегда надо быть в быстром движении», – резюмировал он.

Артист балета признается, что мечтает станцевать в оригинальных балетах популярных современных хореографов Акрама Хана и Кристифера Бада. Первый из них скоро приедет работать с артистами Датского королевского театра над спектаклем «Макбет».

Кроме того, Мейрамбек недавно представил свою авторскую постановку Simulacrum вниманию жителей и гостей Копенгагена.

Однако, свое будущее Мейрамбек как настоящий патриот связывает с родиной.