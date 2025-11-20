23-летняя жительница столицы Данель Берсебаева совмещает обучение в магистратуре во Франции с волонтерской деятельностью в Сенегале. В Западной Африке она оказалась благодаря сотрудничеству с ассоциацией My Medina Schools. Девушка рассказала корреспонденту Kazpravda.kz как проводит уроки для местных школьников под палящим солнцем континента.

Фото: личный архив Данель Берсебаевой

Выпускница НИШ Данель Берсебаева свободно владеет несколькими иностранными языками, среди которых английский, французский и испанский. С детства родители говорили ей о важности получения качественного образования и стремилась получить знак отличия «Алтын белгі». С 13 лет перспективная школьница начала заниматься во Французском альянсе и мечтала поступить в один из университетов Европы.

Затем астанчанка продолжила обучение во Франции, сначала получив степень бакалавра в университете Aix-Marseille Université, а позже поступила на магистратуру в Kedge Business School в Марселе по специальности HR и поработала в нескольких международных компаниях. Параллельно девушка участвовала в программе образовательного обмена и в Дакаре активно проявила себя в качестве волонтёра.

Как известно, в Сенегале образование осуществляется на французском, что является частью колониального наследия. Этот язык также широко используется в административных процессах. Для молодежи открываются новые горизонты, предоставляя шанс продолжить обучение или найти работу во Франции, Швейцарии, Бельгии либо во франкоговорящих регионах Канады.

Несмотря на приложенные усилия, молодой педагог сталкивается с множеством вызовов, в том числе с различиями в подходах к дисциплине.

«Один из вызовов – наказание в школах. В одном классе может быть от 15 до 40 учеников в возрасте от 7-10 лет. Бывали ситуации, когда шум в классе был таким сильным, что ребята за первыми партами даже сами передавали мне ремень, предлагая «наказать» нарушителей дисциплины. Мне приходилось объяснять, что использовать насилие недопустимо. Но сделать это непросто, потому что у них возникает внутренний диссонанс. К сожалению, некоторые другие учителя действительно используют такие жесткие методы «воспитания». Я же выбираю другие подходы: могу предупредить детей, что больше не вернусь в класс, если не будет тишины или вывести хулиганов за дверь», − отметила собеседница.

Несколько лет назад Данель занималась волонтерской деятельностью во Франции, сотрудничая с Красным Крестом. Однако ее всегда привлекала африканская культура своей яркой энергией и уникальной атмосферой. Она мечтала поехать на другой континент не как туристка, а с целью погрузиться в жизнь местного населения.

Адаптация не вызвала трудностей − с 18 лет наша соотечественница часто меняла место дислокации. О стране, куда собиралась отправиться, девушка знала немного: основные знания волонтер почерпнула из разговоров с сенегальскими друзьями, живущими во Франции. Но для неё было принципиально важно оказать поддержку и внести вклад в улучшение жизни людей, которые нуждаются в поддержке.

«В своей дипломной работе я исследую культурный интеллект и тему адаптации к новым условиям. Мой опыт работы в сфере HR и лидерства стал ценным инструментом в этом процессе. Именно это помогло мне понять, как можно выстраивать доверительные отношения, мотивировать детей и применять подходы ненасильственного общения. Тем не менее, ежедневно здесь открывает для меня что-то новое и учит меня лучше понимать окружающий мир. На личном уровне такая работа сделала меня более уверенной и терпеливой. В профессиональном аспекте я всегда была сосредоточена на развитии карьеры. Здесь же осознаю, что мой вклад в школе ощущается гораздо сильнее, чем в большой корпорации. В любом случае этот опыт работы в мультикультурной среде бесценен и обязательно пригодится мне в будущих проектах», − рассказала волонтер.

Наряду с природными достопримечательностями повсюду ощущается радушие народа.

«Местные жители встретили меня очень тепло. Здесь привыкли к иностранным гостям, однако они чувствуют, если ты приезжаешь не просто из любопытства, а с искренним стремлением понять и поддержать. Когда дети обращаются к тебе по имени, а женщины кладут в твою тарелку самый лучший кусок мяса, это многое говорит о богатстве душевных взаимоотношений и гостеприимстве», − добавила Данель.

Чтобы совершать добрые дела будучи добровольцем девушка советует изучить доступные программы, связаться с профильными ассоциациями и узнать о возможностях волонтерства.

Важно также общаться с другими участниками, задавать им вопросы, а также углубиться в культуру и политическую обстановку за границей. И, конечно, придется копить деньги, ведь волонтерство – это неоплачиваемый труд.

«Я стараюсь поддерживать тесную связь с соотечественниками, делясь в соцсетях моментами своей жизни и общаясь с родными. Через наше землячество вижу, как много нового узнают иностранцы о нашей стране. Наши корни – это важная часть идентичности. И каким бы космополитом ни становилась моими самыми близкими людьми всегда будут казахстанцы», − говорит она.

Данель несколько раз в год бывает на родине, где появились идеи для нового социального проекта. В ближайшие годы она намерена воплотить их в жизнь, рассчитывая на партнерство с Красным Полумесяцем Казахстана.