Маркетолог Альбина Бунеску утверждает, что ее путь к успеху был непростым. Она добилась впечатляющих успехов, так как верила в свою мечту и на своем примере доказала, что для талантов не существует никаких границ.

«Контракт подписан, все официально, теперь я могу об этом объявить. Можете себе представить? Результат моего обучения в магистратуре по спортивному маркетингу, где я вошла в топ-4 лучших студентов. Только четыре лучших ученика получили возможность начать свою карьеру внутри клуба. Говорю об этом, но я все еще до конца не могу поверить. Это история казахстанки, которая работает на глобальный спортивный бренд. Я чувствую гордость, благодарность, вдохновение. Я считаю, что для девушки из Казахстана это двойная победа. Впереди много работы, международные проекты, новые вызовы, но я к ним абсолютно готова», – рассказала девушка на своей странице в Instagram.