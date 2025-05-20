Казахстанка получила работу в мадридском «Реале»

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Дана Аменова
корреспондент

В соцсетях уроженка Павлодара Альбина Бунеску с радостью объявила о том, что подписала контракт и приступила к обязанностям маркетолога в одном из самых знаменитых футбольных клубов мира, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram/albunesku

Маркетолог Альбина Бунеску утверждает, что ее путь к успеху был непростым. Она добилась впечатляющих успехов, так как верила в свою мечту и на своем примере доказала, что для талантов не существует никаких границ.

«Контракт подписан, все официально, теперь я могу об этом объявить.  Можете себе представить? Результат моего обучения в магистратуре по спортивному маркетингу, где я вошла в топ-4 лучших студентов. Только четыре лучших ученика получили возможность начать свою карьеру внутри клуба. Говорю об этом, но я все еще до конца не могу поверить. Это история казахстанки, которая работает на глобальный спортивный бренд. Я чувствую гордость, благодарность, вдохновение. Я считаю, что для девушки из Казахстана это двойная победа. Впереди много работы, международные проекты, новые вызовы, но я к ним абсолютно готова», – рассказала девушка на своей странице в Instagram. 

 

 

 

#футбол #Реал #клуб #карьера

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